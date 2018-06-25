"Смерть Кощеева" близко: почему в Кремле напуганы созданием автокефалии в Украине

Айдер Муждабаев

журналист

25 июня 2018, 17:48

Если единая украинская православная церковь создастся, то она станет крупнейшей православной церковью мира.

РПЦ пытается любыми методами не допустить создания автокефалии в Украине

Я хотел бы поговорить о томосе об автокефалии, за который борется Украина: чтобы получить автокефалию из рук Синода и Вселенского патриарха Варфоломея

Уже было много криков и сломанных копей, говорили и о раскачивании ситуации. Никакого раскачивания ситуации здесь нет: запомните эту ключевую цифру – согласно исследованиям, около 80% прихожан МП в Украине готовы перейти в единую автокефальную православную церковь Украины. Это значит, что "смерть Кощеева" – она близко. Под "Кощеем" я имею в виду РПЦ в Украине: ее смерть. Даже не как церковной, а государственной российской организации, которая известно, чем занималась и до последнего прихода здесь будет заниматься одним – российской пропагандой, пропагандой "русского мир" в Украине, а также другими сопутствующими услугами.

Про эти цифры, безусловно, знают в МП в Москве, в ФСБ, в Кремле, тем более, знают в таком отделении ФСБ как "русская православная церковь" (отдел по церкви). Так как они в курсе – они начали упорную борьбу. Делегация РПЦ ездит по разным странам, где есть православные церкви: по-моему, их около 20 в мире. Они ездят по разным странам, агитируют за свое: чтобы не давать автокефалию Украине, чтобы все было как раньше, и РПЦ оставалась самой крупной и крутой православной церковью. В том числе, представители РПЦ, насколько я слышал, встречаются даже с самим патриархом Варфоломеем. Я, честно говоря, советовал бы Варфоломею быть осторожнее во встречах с ними, да с кем бы то ни было в это время.

Читайте также: Иллюзия независимости. Почему РПЦ никогда не отпустит УПЦ

А насколько этот план страшен для Москвы – судите сами: если единая украинская православная церковь создастся, получится, прихожан в Украине станет больше, чем на территории РФ. И единая украинская православная церковь станет крупнейшей православной церковью мира. А это не шутки. Если это произойдет, а я уверен, что рано или поздно это произойдет, то гегемония Москвы как носителя имперского православия – нарушится. Она будет просто церковью на Востоке, при Кремле, как избушка. И все. А реальное православие будет в Украине, и Константинополь сам поднимет свой вес, как и Варфоломей и сам патриархат, который когда-то дал метрополию церкви в Киеве еще в XVII веке.

Я говорил с разными интересными экспертами – правительственными и не только. Момент для томоса об автокефалии был выбран политически. Вопрос-то не только церковный: я вообще атеист, но я тоже за то, чтобы Украина избавилась от этого влияния "русского мира" в виде УПЦ МП. И все они говорят, что шансы у Украины есть и серьёзные, с раскладами на бумаге и аналитикой. Главное, что нужно понять – от этого решения зависит судьба Варфоломея, патриарха Константинопольского. Ведь Москва, сорвав уже однажды Синод, выступила с заявлением, мол, если вы будете с Украиной вопросы решать, мы без вас обойдемся. Они пригрозили Варфоломею своего рода церковной смертью: станешь никем. Я думаю, Варфоломей это понял. Ему как человеку тоже хочется сохранять влияние. Так что момент совпал: и в мире к РПЦ, мягко говоря, отношение не восторженное, и лично сам патриарх, а также другие церкви тоже сомневаются (ведь есть зависимые и не зависимые от Кремля церкви). А самого патриарха поставили в ситуацию, когда от его решения и решения Синода церквей зависит его личное будущее– как общественно-политической и религиозной фигуры.

Вопрос автокефалии - вопрос государственный, дело тут не в церкви. Его важно решить для сохранения государства Украина. И понятно, что материальные ресурсы неравные. РПЦ – часть государства и ее репрессивной системы. Она не постоит за материальной ценой для работы с православными епархиями. Как они и не пожалели средств для покупки ЧМ по футболу, который сейчас проходит в Москве: и им это стоило недорого, дорого он обойдется для людей, которые взятки получили. Такая же тактика будет опробована и на покупке церквей.

Нужно быть готовыми и к этому. Но в целом, в политическом плане момент очень неплохой. И сам Варфоломей, патриарх, осознает ситуацию, в которую его поставили московские коллеги, фактически, объявив ему ультиматум: или ты с нами, и на вторых ролях, или ты признаешь Украину, и становишься нашим врагом. На самом деле, это – позиция слабого. Влияние МП падает в разы – от нее уходит крупнейшая украинская церковь с огромным количеством прихожан. Так что ситуация серьезная: могут пойти на разные методы, в том числе, и вооруженные, на разжигание конфликтов вокруг церквей, может, даже прольется кровь, когда дело будет проиграно. СБУ и властям нужно быть готовым к этому. Ведь для Кремля потеря Украины, для их ареала московского православия, – критично. Это – то же самое, как потеря Украины в политическом смысле после Майдана. Нужно действовать собранно тем, кто отвечает за безопасность, также в продвижении этого вопроса – если что-то будет происходить в церковном плане: нужно понимать, что это может быть инспирация из Москвы как последняя надежда на спасение положения.

Думаю, у Украины все получится.

Айдер Муждабаев, журналист

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новость в спецтеме: Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
церковь РПЦ автокефалия Айдер Муджабаев
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:09
Порошенко в личном звонке журналистке опроверг слухи об отдыхе в Испании
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять