"Смерть Кощеева" близко: почему в Кремле напуганы созданием автокефалии в Украине

Я хотел бы поговорить о томосе об автокефалии, за который борется Украина: чтобы получить автокефалию из рук Синода и Вселенского патриарха Варфоломея

Уже было много криков и сломанных копей, говорили и о раскачивании ситуации. Никакого раскачивания ситуации здесь нет: запомните эту ключевую цифру – согласно исследованиям, около 80% прихожан МП в Украине готовы перейти в единую автокефальную православную церковь Украины. Это значит, что "смерть Кощеева" – она близко. Под "Кощеем" я имею в виду РПЦ в Украине: ее смерть. Даже не как церковной, а государственной российской организации, которая известно, чем занималась и до последнего прихода здесь будет заниматься одним – российской пропагандой, пропагандой "русского мир" в Украине, а также другими сопутствующими услугами.

Про эти цифры, безусловно, знают в МП в Москве, в ФСБ, в Кремле, тем более, знают в таком отделении ФСБ как "русская православная церковь" (отдел по церкви). Так как они в курсе – они начали упорную борьбу. Делегация РПЦ ездит по разным странам, где есть православные церкви: по-моему, их около 20 в мире. Они ездят по разным странам, агитируют за свое: чтобы не давать автокефалию Украине, чтобы все было как раньше, и РПЦ оставалась самой крупной и крутой православной церковью. В том числе, представители РПЦ, насколько я слышал, встречаются даже с самим патриархом Варфоломеем. Я, честно говоря, советовал бы Варфоломею быть осторожнее во встречах с ними, да с кем бы то ни было в это время.

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А насколько этот план страшен для Москвы – судите сами: если единая украинская православная церковь создастся, получится, прихожан в Украине станет больше, чем на территории РФ. И единая украинская православная церковь станет крупнейшей православной церковью мира. А это не шутки. Если это произойдет, а я уверен, что рано или поздно это произойдет, то гегемония Москвы как носителя имперского православия – нарушится. Она будет просто церковью на Востоке, при Кремле, как избушка. И все. А реальное православие будет в Украине, и Константинополь сам поднимет свой вес, как и Варфоломей и сам патриархат, который когда-то дал метрополию церкви в Киеве еще в XVII веке.

Я говорил с разными интересными экспертами – правительственными и не только. Момент для томоса об автокефалии был выбран политически. Вопрос-то не только церковный: я вообще атеист, но я тоже за то, чтобы Украина избавилась от этого влияния "русского мира" в виде УПЦ МП. И все они говорят, что шансы у Украины есть и серьёзные, с раскладами на бумаге и аналитикой. Главное, что нужно понять – от этого решения зависит судьба Варфоломея, патриарха Константинопольского. Ведь Москва, сорвав уже однажды Синод, выступила с заявлением, мол, если вы будете с Украиной вопросы решать, мы без вас обойдемся. Они пригрозили Варфоломею своего рода церковной смертью: станешь никем. Я думаю, Варфоломей это понял. Ему как человеку тоже хочется сохранять влияние. Так что момент совпал: и в мире к РПЦ, мягко говоря, отношение не восторженное, и лично сам патриарх, а также другие церкви тоже сомневаются (ведь есть зависимые и не зависимые от Кремля церкви). А самого патриарха поставили в ситуацию, когда от его решения и решения Синода церквей зависит его личное будущее– как общественно-политической и религиозной фигуры.

Вопрос автокефалии - вопрос государственный, дело тут не в церкви. Его важно решить для сохранения государства Украина. И понятно, что материальные ресурсы неравные. РПЦ – часть государства и ее репрессивной системы. Она не постоит за материальной ценой для работы с православными епархиями. Как они и не пожалели средств для покупки ЧМ по футболу, который сейчас проходит в Москве: и им это стоило недорого, дорого он обойдется для людей, которые взятки получили. Такая же тактика будет опробована и на покупке церквей.

Нужно быть готовыми и к этому. Но в целом, в политическом плане момент очень неплохой. И сам Варфоломей, патриарх, осознает ситуацию, в которую его поставили московские коллеги, фактически, объявив ему ультиматум: или ты с нами, и на вторых ролях, или ты признаешь Украину, и становишься нашим врагом. На самом деле, это – позиция слабого. Влияние МП падает в разы – от нее уходит крупнейшая украинская церковь с огромным количеством прихожан. Так что ситуация серьезная: могут пойти на разные методы, в том числе, и вооруженные, на разжигание конфликтов вокруг церквей, может, даже прольется кровь, когда дело будет проиграно. СБУ и властям нужно быть готовым к этому. Ведь для Кремля потеря Украины, для их ареала московского православия, – критично. Это – то же самое, как потеря Украины в политическом смысле после Майдана. Нужно действовать собранно тем, кто отвечает за безопасность, также в продвижении этого вопроса – если что-то будет происходить в церковном плане: нужно понимать, что это может быть инспирация из Москвы как последняя надежда на спасение положения.

Думаю, у Украины все получится.

Айдер Муждабаев, журналист