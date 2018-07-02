Изъятие Нацбанком копеек: выиграют все, кроме украинского народа

Олег Соскин

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

2 июля 2018, 11:21

В результате изъятия мелочи только за июль-август потребительская инфляция прибавит 3-4%. А все цены округлятся в большую сторону. 

Как известно, Национальный банк Украины (НБУ) с 1 июля прекратил чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, а также вводит правила округления общей суммы покупки за наличные в сторону уменьшения при сумме от 1 до 4 копеек или в сторону увеличения — при сумме от 5 до 9 копеек.

Отказ от деления национальной денежной единицы Украины на сто частиц, то есть на копейки, является результатом девальвации гривны. Прежде всего, это делается потому, что попросту нет столь низких цен, для которых нужны были бы копейки. Отказ от копеек произошел и из-за того, что существенно вырос масштаб зарплат у чиновников, получающих их из госбюджета, а, соответственно, увеличился и масштаб цен. 

Цены в Украине сегодня сопоставимы с ценами в наших странах-соседях: Чехии, Польше, Словакии и т.д. То есть у нас цены поднялись настолько, что копейки стали не нужны.

В результате всего этого Нацбанк, несущий большие убытки от производства мелочи (ведь ее соответствующим образом нужно учитывать, собирать, производить, хранить и т.д.), предложил отказаться от копеек и перейти к металлическим гривнам. Что и было сделано…

Теперь, к сожалению, минимальной денежной единицей стала не копейка, а гривна. Даже не 50 копеек!

То, что в Украине оставили 50 копеек в обороте, ничего не значит, поскольку эта мера не будет в себе нести никакой ценовой характеристики — все цены округлятся до гривны. Другими словами, не будет даже таких цен, где будет стоять 50 копеек. Потому постепенно и расчетную единицу в 50 копеек тоже уберут.

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Отказ от копеек — это, в принципе, плохо, поскольку переход к расчету в ценах и зарплатах на целую денежную единицу — гривну — не дает учитывать более мелкие элементы стоимости. Иными словами, произойдет округление цен в бо́льшую сторону. Если кто-то думает, что цены округлят в меньшую сторону, он ошибается...

Таким образом запускается еще один, хоть и временный, механизм инфляции. В результате изъятия копеек только за июль-август потребительская инфляция прибавит 3-4%.

Потому населению это не сулит ничего хорошего. Бедным станет хуже, богатым — лучше.

А вот НБУ отказ от копеек — это хорошо и выгодно. Теперь он эти мелкие монеты будет переплавлять в металлические гривны и не будет учитывать копейки. Для Нацбанка это будет серьезная экономия.

Для экономики, финансов, банковской, денежной системы все это плохо, поскольку такой шаг — это уже материально-вещественный показатель реального обесценивания нашего труда. Теперь исчезнет детализация, более дробный учет себестоимости.

Почему это плохо на макроуровне? Потому что теперь, в рамках нынешней модели, девальвацию гривны осуществить нельзя. Максимально гривну укрепить можно будет разве что до курса 20-21 гривну за доллар, но за 20-ку уйти будет невозможно.

Так что отказ от монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек является констатацией того, что реальные доходы населения в результате жуткой девальвации 2014 года и предыдущей девальвации 2008 и 2005 годов, упали настолько, что 90% населения Украины стало жить значительно беднее.

Подытоживая, замечу, что в результате всего этого украинскому народу станет еще сложнее и хуже. НБУ выиграет потому, что у него сократятся издержки. Также выиграют крупные компании, особенно супермаркеты, потому что округлят цены в бо́льшую сторону.

Олег Соскин, экономист и политолог, директор Института трансформации общества, специально для "Главреда"

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