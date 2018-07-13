"Евробляхи" - только один симптом неэффективных украинских законов из сотни

Денис Казанский

журналист

13 июля 2018, 15:32

Украинец в Польше может совершенно законно купить авто за 2 тысяч евро и ездить на нем по Варшаве, но если он приедет на этом авто к себе в родной Луцк — сразу станет "халявщиком", "быдлом" и нарушителем.

Снова обострилась дискуссия вокруг "евроблях". И снова приходится повторять очевидные вещи. 

Машины на еврономерах — это следствие, а не причина. Симптом, бороться с которым бессмысленно до тех пор, пока вы не диагностируете болезнь, которая его вызвала. 

Вы можете сколько угодно ругать людей за то, что они массово саботируют украинское законодательство. Но когда происходит такой массовый саботаж, это свидетельствует только о том, что в стране действуют неудобные законы и несправедливые правила.

Классики экономики единодушно утверждают — не бывает плохих народов, бывают плохие законы.

В тех странах, где законы плохие, население начинает массово от них уклоняться и выдумывать всевозможные лазейки для того, чтобы их обходить. Это очевидная истина. Так живут десятки стран третьего мира. Чем больше идиотских запретов и ограничений — тем больше будет коррупции, теневого сектора, всевозможных уклонений, нарушений и т.д. Кто интересуется вопросом — почитайте книгу Эрнандо де Сото "Загадка капитала". Там как раз детально об этом написано.

"Евробляхи" на наших дорогах — следствие необоснованно завышенных пошлин на импорт автомобилей. Люди бунтуют против этих пошлин и требуют их снижения. Они не могут понять, почему одна и та же машина в Литве и Украине отличается в цене в три раза. Стоимость растаможки в Украине действительно ничем не оправдана. Как только ее размер будет снижен до разумных пределов — "евробляхи" просто исчезнут сами по себе, потому что потеряют всякий смысл.

Важно только, чтобы это не было подачкой только тем, кто сегодня протестует. Снижать пошлины нужно для всех.

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У меня в ленте многие ругают митингующих владельцев евромашин, называют их "быдлом", "халявщиками", "жлобами". Это забавно, потому что возникает очевидный логический казус.

Выходит, что один и тот же украинец на заработках в Польше может совершенно законно купить авто за 2 тысяч евро и ездить на нем по Варшаве, но если он приедет на этом авто к себе в родной Луцк — сразу станет "халявщиком", "быдлом" и нарушителем. Очевидно, что здесь что-то не так.

Что ж удивляться, что украинцы так массово уезжают в Польшу? Если вдуматься — это ведь практически волшебная страна! Пересекая границу, украинец из "лодыря", "быдла", "халявщика", "патерналиста" разом вдруг превращается в полноценного жителя Евросоюза, способного зарабатывать вполне европейскую зарплату, жить по европейским законам и иметь доступ ко всем благам европейской цивилизации. Мистика какая-то! Оказывается, мы не какие-то морлоки, изуродованные совком, а нормальные, полноценные люди, которые вполне способны жить и работать в ЕС. Почему-то там украинцы соблюдают законы, а у себя на родине нет. Как вы думаете, почему? Как так получается, что Тарас из Ровно в Польше работает за белую зарплату, а дома копает янтарь и платит ментам взятки? Это с Тарасом что-то не так, или с законами в Ровно?

По самым разным подсчетам в Украине до половины экономики находится в тени. Это кошмарный показатель, и "евробляхи" — только один симптом из сотни. Чтобы изменить эту ситуацию, менять нужно правила, а не народ. Удобные правила — приятно и удобно соблюдать.

Денис Казанский, журналист

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