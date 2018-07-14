У нашего военного ведомства всегда во всём виноваты солдаты. Так было в секторе "Д", когда бойцов, не желающих тупо умирать под непрерывными и безответными обстрелами российской артиллерии, обвинили в трусости и предательстве.

Так было во время боёв за Иловайск, когда бойцов и добровольцев обвинили в "самовольном" сопротивлении агрессору.

Так было ходе драматических событий вокруг 32-го блок-поста, когда сами солдаты, с точки зрения командования, были виновны в своём окружении и в неспособности прорваться по десятикилометровой дороге смерти.

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Так было под Донецким аэропортом, когда сам начальник Генштаба Виктор Муженко обвинял механиков-водителей боевых машин в нежелании выполнять заведомо невыполнимые гибельные приказы.

Так было во время осады Дебальцево, и после, когда тот же Муженко переложил всю ответственность за свои собственные стратегические просчёты и чьё-то предательство на бойцов батальона "Кривбасс"...

Теперь снова. В гибели бойцов от разрыва миномёта на Ровенском полигоне виноваты сами бойцы. А, может быть, мина. Но никак не командование, заставляющее использовать старые, ненадёжные мины, и новые, наспех склёпанные "миномёты".

Двойной молот головного мозга.

Юрий Касьянов, волонтер