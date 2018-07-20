Сказка о бледной моли и золотой рыбке

Жила-была бледная моль. Имела она паспорт человеческий и звалась по нему "Владимир Путин". Поймала как-то эта моль золотую рыбку. Говорит ей: "Не хочу быть больше бледной молью, а хочу быть офицером разведки и служить непременно за границей". Все исполнила рыбка.

Прошло время, моль подумала, что продешевила. Вызывала в кабинет свой чекистскую рыбку: "Не хочу больше быть офицером обычным, а хочу быть главарем мафиози и миллиардером". Через секунду моль уже сидела в высоком кабинете питерской мэрии, а на ее счета текут миллиарды от контрабанды кокаина, ворованной нефти, игрового бизнеса, афер с землей.