Побеждает Усик, а выигрывает Россия

Айдер Муждабаев

журналист

23 июля 2018, 15:10

Усик уверенно побеждает на ринге в столице русского рейха, но на остальной площади Земли уверенно побеждает Путин.

Стоит поговорить о бое Александра Усика с российским визави в Москве. В зале во время боя присутствовало много народу: да, в основном – россияне, но и зрители из Украины тоже были. Да, Усик победил блестяще. Техника, скорость, мобильность, поджарость при таком весе и росте – это невероятно.  Мне кажется, своего соперника он превзошел во всем. Как спортсмен Усик заслуживает похвал: он талантлив, да еще и теперь один из лучших в мире в своем весе, собрал все пояса.

А вот дальше многим может не понравиться то, что я скажу. Даже больше – мне самому это не нравится. Но считаю, что об этом важно говорить и это – правда. Можно вырвать любой бой или матч из контекста и радоваться им отдельно. И я хорошо понимаю людей, особенно выходцев из Крыма, которые гордятся земляком и искренне радуются за него. Я не вижу никакого умысла или корысти в этом: у людей итак мало радости, им тоже хочется гордиться. Но, к сожалению, локальная сегодняшняя радость не оправдывает вреда, который наносят спортивные соревнования в Москве с участием украинцев.

Если кто-то хотел разобраться в этой ситуации более широко, стоило посмотреть трансляцию российского ТВ: не сам бой, а перед ним. Например, я так и сделал. Лейтмотив перед трансляцией был очень простой и понятный: выдающиеся российские спортсмены говорили о том, что их радует, что украинский боксер приехал в Москву. Они рады видеть украинских болельщиков, ведь россияне и украинцы – братские народы и братские страны. Так что, когда в Украине говорят что-то вроде "как рвет вату" или "как россиян трясет" – это неправда.  Их не трясет и не ломает – они гордятся тем, что к ним приехал выдающийся украинский боксер. А его победа никак не омрачает их общей радости. Ведь она не к выступающему за их страну боксеру относится: ну, проиграл (кстати, он не россиянин – осетин).  А радость у них – от того, что их страна является центром спортивных (в том числе, мировых) событий: в Россию приезжают все. ЧМ-2018 провели, вот даже украинцы уже приезжают – и все нормально: встречают украинцев как братьев. Даже если бы вы вышли на улицу и спросили украинцев, вам сказали бы: украинцы – братья. Какие проблемы?

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Просто Украина должна быть наша. А так – вы нам братья, конечно. И вот эта история, в широком смысле, не в смысле конкретной боксерской победы, – идет в ущерб нашей стране. Причем не только о России речь. Реакция РФ понятна: "приехал "хохол", попрыгал, хорошо побоксировал, наш парень. Немного чудной, правда: с бандеровским флагом. Но в целом – раз приехал, все хорошо". Они и предыстории его вряд ли знают: любой украинец (актер или боксер), приезжающий в их рейх – показатель, что они правы. Они правы в своей политике по отношению к Украине, которую они декларируют внутри страны и за рубежом: они помогают братскому народу, там есть проблемы…в общем, вы сами это все знаете. И когда боксер, тем более, из Крыма, приезжает в Москву, нормально выступает, побеждает, но при этом обнимает россиянина, рядом стоят люди с флагами, подряд звучат гимны, то… "Крымнаш" – вот и приехал, боксирует, как миленький: все знают силу России, и все с ней смиряются.

Так что внутренний взгляд на эту ситуацию – мол, Усик победил, и мы приравниваем это все к бою, не военному, но бою с Россией, – это такой себе самообман: ни для кого в мире это событие так больше не выглядит. Насчет россиян – я уже объяснил. Тем более, что ни "слава Украине", ни про Крым – ничего сказано не было. Да, понимаю – контракты, но факт остается фактом. А на Западе, ведь бой-то смотрели во многих странах мира, воспринимается все очень просто: украинский боксер приезжает в Москву, ничего плохого не происходит – украинские флаги, гимны, все обнимаются. Страшных козней со стороны РФ нет, украинцу дают побеждать. Значит, что? РФ –цивилизованная нормальная страна.  Да, есть странный Путин. Ну а что, Трамп не странный? В целом – нормальная страна: можно приезжать, с ней можно иметь дело. И самое главное: теперь, когда украинцы рассказывают про войну какому-то жителю Запада, то реакция будет приблизительно следующей: "Никакая это не война". Даже если вы будете говорить про две аннексированные части территории, про то, что каждый день гибнут люди, вам могут ответить: "Знаете, если бы это было так и действительно там была война, как вы это описываете, ваши боксеры и артисты в эту страну выступать бы не ездили. Это не было бы такой обыденностью. Раз его там никто не "съел", то РФ – нормальная страна. Да, у вас есть проблемы: так договаривайтесь между собой. Нам от россиян нужен газ. И чтобы они вас не сильно "ели", причмокивая. А в том положении, что сложилось – изменить ничего не можем. Будем ждать, пока что-то случится: или хан умрёт, или еще что".

Понимаете, в чем дело? Я не осуждаю радость конкретных людей. И мне тоже было приятно, что Усик победил: что тут такого? Проиграй он, было бы хуже, обиднее. Но мы просто играем в чужую игру. И даже если части этой игры нам кажутся своими, то это не так: в целом – это игра в российскую гибридную агрессию, в которой самое важное – не только что-то завоевать, кого-то купить, но и легализовать публичное пространство. И только благодаря этим гибридным действиям, Путину удаётся многое продавливать для себя. Фактически, он уже легализован и до следующих его системных ужасов – сбитых самолетов или развязанных войн – Запад ничего не поймет. Сейчас все – в пользу Путина: он переигрывает Запад по очкам. Нокаутами не занимается, но технично, изображая из себя и своей страны цивилизованных, он все больше и больше примеряет мир с собой. И, конечно, нам все тяжелее и тяжелее будет в этой гибридной войне.

Айдер Муждабаев, журналист

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бой Айдер Муждабаев Александр Усик
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