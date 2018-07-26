Почему Трамп настаивает на второй встрече с Путиным

Трамп намерен провести вторую встречу с Путиным в Вашингтоне уже осенью, хотя с момента первой встречи американского и российского президентов прошло не так уж много времени. Это стремление Трампа можно объяснить тем, что он пытается вовлечь Россию в двусторонний диалог со Штатами, заставить ее взять на себя личные обязательства и найти какие-то точки соприкосновения.

Не думаю, что у Трампа есть какие-то скрытые мотивы или тайные договоренности. Президент США просто пытается за счет персональных отношений с Путиным сгладить те острые углы, которые существуют во взаимоотношениях Соединенных Штатов и России.

В целом, это стиль поведения человека, привыкшего вести переговоры: если мы не договорились, то давайте встретимся вновь и все-таки придем к какому-то соглашению.

Первая встреча Трампа и Путина была своего рода "сверкой часов", когда стороны четко обозначили свои позиции, но и от второй не следует ждать каких-то конкретных договоренностей. Пока что российское руководство не выглядит договороспособным и всюду торпедирует интересы западного мира, всюду, где только может, занимается вредительством и считает, что в этом состоит национальный интерес России.

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Потому я очень сомневаюсь в том, что даже в ходе второй встречи Путин и Трамп смогут о чем-то договориться.

Вообще, после успешных переговоров с Ким Чен Ыном Трамп ставил перед собой цель договориться еще и с Путиным, чтобы получить дополнительные бонусы к своим рейтингам. Однако с КНДР все было иначе: Северная Корея, несмотря на наличие ядерного оружия, была очень уязвимой для потенциальных атак со стороны США, да и экономически была изолирована.

На Россию, как и на КНДР, тоже не работает время, но у нее все же возможностей больше, чем у Северной Кореи. Но, тем не менее, Россия считает, что может себе позволить вести себя иначе.

Не думаю, что Путин расценит стремление Трампа встретиться с ним как сигнал о том, что Штаты готовы мириться с его политикой и действиями, что бы ни делала Россия. Ведь США на вербальном уровне — и Трамп лично, и Госдеп — постоянно указывают на недопустимость тех или иных шагов России. Потому Путин все это воспримет как особую стилистику поведения Трампа, как бывшего бизнесмена — он всегда пытается договариваться.

Теоретически встречи Трампа и Путина, то есть их тет-а-теты, представляют определенные риски для Украины. Но пока что и руководитель Госдепартамента США Помпео, и специальный представитель США по урегулированию ситуации на востоке Украины Курт Волкер постоянно заявляют о том, что США не уступят и сантиметра украинской земли и не пренебрегут интересами Украины.

Александр Палий, политический аналитик, специально для "Главреда"