Почему Трамп настаивает на второй встрече с Путиным

Александр Палий

Политический аналитик

26 июля 2018, 06:06

Вторая встреча двух президентов вряд ли закончится конкретными договоренностями.

Трамп хочет снова втретиться с Путиным

Трамп намерен провести вторую встречу с Путиным в Вашингтоне уже осенью, хотя с момента первой встречи американского и российского президентов прошло не так уж много времени. Это стремление Трампа можно объяснить тем, что он пытается вовлечь Россию в двусторонний диалог со Штатами, заставить ее взять на себя личные обязательства и найти какие-то точки соприкосновения.

Не думаю, что у Трампа есть какие-то скрытые мотивы или тайные договоренности. Президент США просто пытается за счет персональных отношений с Путиным сгладить те острые углы, которые существуют во взаимоотношениях Соединенных Штатов и России.

В целом, это стиль поведения человека, привыкшего вести переговоры: если мы не договорились, то давайте встретимся вновь и все-таки придем к какому-то соглашению.

Первая встреча Трампа и Путина была своего рода "сверкой часов", когда стороны четко обозначили свои позиции, но и от второй не следует ждать каких-то конкретных договоренностей. Пока что российское руководство не выглядит договороспособным и всюду торпедирует интересы западного мира, всюду, где только может, занимается вредительством и считает, что в этом состоит национальный интерес России.

Читайте также: Путин придумал план по Донбассу, и он очень опасный

Потому я очень сомневаюсь в том, что даже в ходе второй встречи Путин и Трамп смогут о чем-то договориться.

Вообще, после успешных переговоров с Ким Чен Ыном Трамп ставил перед собой цель договориться еще и с Путиным, чтобы получить дополнительные бонусы к своим рейтингам. Однако с КНДР все было иначе: Северная Корея, несмотря на наличие ядерного оружия, была очень уязвимой для потенциальных атак со стороны США, да и экономически была изолирована.

На Россию, как и на КНДР, тоже не работает время, но у нее все же возможностей больше, чем у Северной Кореи. Но, тем не менее, Россия считает, что может себе позволить вести себя иначе.

Не думаю, что Путин расценит стремление Трампа встретиться с ним как сигнал о том, что Штаты готовы мириться с его политикой и действиями, что бы ни делала Россия. Ведь США на вербальном уровне — и Трамп лично, и Госдеп — постоянно указывают на недопустимость тех или иных шагов России. Потому Путин все это воспримет как особую стилистику поведения Трампа, как бывшего бизнесмена — он всегда пытается договариваться.

Теоретически встречи Трампа и Путина, то есть их тет-а-теты, представляют определенные риски для Украины. Но пока что и руководитель Госдепартамента США Помпео, и специальный представитель США по урегулированию ситуации на востоке Украины Курт Волкер постоянно заявляют о том, что США не уступят и сантиметра украинской земли и не пренебрегут интересами Украины.    

Александр Палий, политический аналитик, специально для "Главреда"

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Дональд Трамп Владимир Путин Александр Палий встреча Трампа и Путина
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:09
Порошенко в личном звонке журналистке опроверг слухи об отдыхе в Испании
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять