Услуга за услугу: зачем куму Путина союз с Рабиновичем

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

2 августа 2018, 12:45

От вхождения Медведчука в партию "За життя!" пострадают два человека.

Медведчук возвращается в украинскую политику

Виктор Медведчук вошел в политический проект Вадима Рабиновича "За життя!". У нас много говорят о том, для чего это Медведчуку… Однако, прежде всего, нужно понимать, зачем это понадобилось пострадавшему Рабиновичу, а не рейдеру Медведчуку. Ведь теперь, очевидно, партия "За життя!" переходит в руки Медведчука и Шуфрича.

У Рабиновича очень плохие отношения с хозяином, а теперь уже практически лидером "Оппоблока", который выдавил почти всех недовольных "ахметовцев" — с Левочкиным. Между Левочкиным и Рабиновичем — острый конфликт. И, скорее всего, Рабинович сейчас прячется под крышу Медведчука в надежде, что тот сохранит ему если не жизнь, то политический статус. Это очень важно.

Потому-то Рабинович и меняет свою раскрученную популистскую партию на безопасность.

Медведчук и Рабинович будут плохо солировать в этом проекте, потому что Медведчук, привыкший, что все воспринимают его, прежде всего, как кума президента России, не может опускаться до того уровня демагогии и простоты конфликтов, который, в общем-то, характеризует Рабиновича. Придется либо говорить с Шуфричем (а Шуфрич умеет работать в любом режиме), либо возникнет конфликт между различными группами не внутри партии, а внутри электората.

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Электорат Рабиновича — это исключительно потерянные люди из "левого" фланга. В Украине нет коммунистов и социалистов, и Рабинович легко забирал всю эту группу людей. Он не забирает юго-восток страны — он забирает, прежде всего, тех, кто страдает от сегодняшней социальной политики Порошенко.

Как будет выглядеть Медведчук на этом фоне? Он же не сможет до обеда критиковать Порошенко на NewsOne, а после обеда идти с ним в ресторан. А Рабинович может себе такое позволить…

Так что, наверняка, еще будет серьезный конфликт телезрителей-избирателей Рабиновича. Ведь до этого момента партия "За життя!" ярко была представлена "левой" демагогией. Рабинович прекрасно работает: вы только представьте себе, мультимиллионер, который на полном серьезе является проповедником для "левого" фланга. А нынешнее появление Медведчука резко снизит эту "левизну" — ну, не "левый" Медведчук, понимаете…

Видимо, другого варианта для того, чтобы пробиться в правительство и стать публичным, у Медведчука уже нет. Он отказался от своего "Украинского выбора" и других своих политических проектов, рассчитывая теперь на деньги, пророссийские СМИ и партию Рабиновича.

Также отмечу, что от этого "союза" Медведчука и Рабиновича пострадает два человека.

Первый из них — Мураев. Теперь он будет вынужден уйти в тень, поскольку Медведчук не потерпит никакого Мураева.

Второй — Ахметов, который остается без "Оппоблока" и без партии "За життя!" Рабиновича. Ему остался только радикал Ляшко. Но жесткие, суровые металлурги и шахтеры, люди из СКМ как-то плохо сочетаются с плохо управляемым Ляшко. Это станет большой проблемой для Ахметова. В итоге, думаю, ему придется создавать новую партию. Наверное, неслучайно Новинский сказал, что, если его выдавливают из "Оппоблока", а в партию Рабиновича заходит Медведчук, то останется одно — Новинский и Ахметов должны будут "сколотить" новую партию.

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Также вхождение Медведчука в партию Рабиновича отразится на будущих выборах. Во-первых, это говорит о том, что на будущих президентских выборах в 2019 году не будет единого кандидата от оппозиции. В принципе, они думают не о выборах президента, а о том, как жить после Порошенко и Путина, то есть они смотрят немножко дальше. А Москва-то считает, что она легко управляет этими политиками… На самом деле, в Москве не понимают, что Запад выиграет борьбу с Путиным, потому этим политикам важно найти себе место в Украине.

Во-вторых, политическая сила Рабиновича, пополнившись Медведчуком, на выборах составит полноценную конкуренцию "Оппоблоку". Проблема только в том, что в "Оппоблоке" нет своих ярких лидеров. Эта политическая сила объединяет в себе страшно богатых людей, но ярких публичных людей, спикеров там нет. Например, Бойко может регулярно избивать лидера Радикальной партии Ляшко, но, как спикер, он не сможет выступить наравне с Рабиновичем. "Оппоблок" сейчас — это такая себе подпольная организация, готовая участвовать в любых нехороших делах, но лишенная ярких публичных людей там нет. А в партии Рабиновича есть сам Рабинович и Мураев — оба очень и очень подкованные.

Еще один момент остается не ясным. Этот обмен — Медведчук обеспечивает опасность жизни Рабиновичу, а Рабинович дает Медведчуку партию и остается живым — не известно, как будет воспринят не партийными политиками, а аудиторией NewsOne. То есть не понятно, как сторонники Рабиновича воспримут это событие...

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", специально для "Главреда"

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