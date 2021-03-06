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Поломанные вибраторы как отражение кризиса Второй украинской республики

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

6 марта 2021, 08:19

Отражение сути социальных отношений в Украине - ты можешь изнасиловать страну и быть уважаемым человеком, но за интимное фото в закрытом канале тебя ждет срок.

Анжела Еременко
Анжела Еременко / angie_badmama • Instagram

Помощнице председателя Центральной избирательной комиссии, которая в сети опубликовала пост о сломанном вибраторе, устроили травлю, после которой она уволилась с должности в ЦИК.

Это еще один прекрасный пример дикости нашего общества, где можно миллиарды гривен абсолютно безнаказанно тащить из бюджета у всех на глазах, но никакая мышь даже не пикнет. Но миллионы мышей будут свирепо вопить, что чиновница посмела возмущаться поломанным вибратором или еще хуже - 27-летняя женщина показала кусок письки в закрытом канале в телеграме и за это ей нужно шить криминальное дело. Граждане, подумайте в каком маразме мы живем.

Читайте такжеЛегализация порно как драйвер реформ в УкраинеЯ хочу выразить свою поддержку Анжеле Еременко и уверен, что когда мы добьем эту позорную Вторую республику, то украинское государство точно не будет гоняться за голыми письками и наказывать своих граждан за то, что они пытаются как-то выжить. А вот увольнять и преследовать новое украинское государство будет тех, кто генерирует ненависть, унижает человеческое достоинство и потрошит карманы рядовых граждан, превращая их в нищих, которым для того, чтобы заработать на пропитание приходится показывать письки и другие части тела.

Поломанный вибратор и криминализированная писька - это не хихоньки и хахоньки, а отражение сути социальных отношений в современной Украине, где ты можешь абсолютно спокойно изнасиловать страну и быть уважаемым человеком, который в прайм тайме будет рассказывать о духовности и правильных ценностях. Именно поэтому хайп вокруг этих тем вызывает такое отвращение к большому количеству святош в обществе насквозь пронизанном моральным уродством.

Юрий Романенко новости Украины
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