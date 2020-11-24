Выход США из соглашения об открытом небе: чем это грозит Украине

США и РФ своим выходом из ядерных соглашений разрушили многолетнюю систему взаимного доверия / funik.ru

США официально объявили о выходе Штатов из соглашения об открытом небе. Инициатором выступил президент Дональд Трамп, поскольку он подозревал Россию в том, что она злоупотребляет своим правом полетов над территорией США. Последней каплей стал пролет российского самолета над командными центрами США, над которыми он не имел права летать.

Но проблема не только в каких-то технических нарушениях. Это решение США было частью сложного процесса разрушения взаимной договорной базы контроля над распространением ядерного оружия. В самих США уже признают, что после выхода из договора ключевых участников, он, в некоторой степени, теряет свое значение и это - очередной удар по системе взаимного доверия, которая строилась несколько десятков лет.

Теперь вопрос о том, могут ли обе страны начать новую гонку вооружений уже даже не стоит, потому что фактически она уже началась. Это касается, прежде всего, наращивания Россией ракет средней и малой дальности, которые не были охвачены никакими соглашениями, ведь большинство из этих соглашений касалось стратегических наступательных вооружений.

Читайте такжеЧто ждет мир после выхода США из соглашения об открытом небеВыход из Договора о РСМД произошел именно потому, что Россия начала не только обновлять свой ядерный арсенал, но и развивать средства, которые неподконтрольны международным договоренностям. К слову, неделю назад президент РФ Владимир Путин проводил двухдневные совещания со своими военными начальниками, где как раз обсуждалась модернизация российской "ядерной триады". Поэтому временные договоренности между США и РФ о том, что они перейдут к переговорам по заключению нового соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений и обязанности приостановить наращивание этих средств – это, в определенной степени, жест доброй воли, который может вновь остановить эту гонку вооружений.

Позиция Китая по этому вопросу остается неизменной-он не хочет себя загонять в рамки этих ограничений, по крайней мере пока он не достигнет паритета. Потому что Китай, хотя и является третьей страной в мире по ядерному потенциалу, и у него количество стратегических боеголовок, даже после всех договоров об ограничении и сокращении ядерного оружия, по сравнению с США и РФ является просто не соизмеримым, потому что у России и США их около 1500-1700, а в Китае – около 320.

Поэтому, возможно, если бы отношения между США и РФ можно было бы характеризовать как сотрудничество, они бы смогли каким-то образом повлиять на Китай, но пока что отношения двух стран больше похожи на конфронтацию, поэтому вряд ли им удастся его убедить.

Тем не менее, перспектива подписания нового договора возможна – очевидно, что будет, если не попытка перезагрузки, то, возможно, поиск новых, более реалистичных подходов к отношениям с Россией, как это уже было при Трампе, который пытался заключить Big Deal с другом Владимиром. Потому что Байден гораздо опытнее в политике и не питает никаких иллюзий в отношении РФ.

Читайте такжеПочему мир оказался на пороге Третьей мировой войныНа самом деле, значительно большая опасность кроется сейчас не в сфере стратегических вооружений, а в сфере тактического оружия, потому что снижается порог применения ограничения ядерных зарядов в отдельных конфликтах, что может привести к неконтролируемой эскалации. В частности, в ядерной доктрине РФ, например, содержится положение, которое дает руководству Российской Федерации применять ядерное оружие даже в случае неядерного конфликта, когда, как там сказано, "под угрозу ставится существование Российского государства".

И в таком случае это может касаться Украины. Один из российских идеологов в 2008 году уже писал статью "Операция "Механический апельсин", где детально изображалась российская агрессия против Украины, которая повторилась в 2014 году почти во всем, за исключением лишь нанесения ограниченного ядерного удара по Чернобыльской зоне, который должен был бы склонить Украину к капитуляции и напугать всех как коллективная мера от вмешательства в зону российских интересов. На сегодня это маловероятно, но если Россия будет рассматривать список точек для нанесения такого удара, то тогда Украина может оказаться в нем, если не первой, то второй.

Олэксий Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, специально для Главреда