Венгерская наглость: чем закончится новый конфликт Киева и Будапешта

Попытки Зеленского наладить отношения с Венгрией одним махом перечеркнули венгерские чиновники

Очередная напряженность в отношениях Киева и Будапешта возникла после прямых призывов венгерских чиновников, в том числе и министра иностранных дел Петера Сийярто, адресованных украинским венграм голосовать за одну из партий, которая принимала участие в местных выборах на Закарпатье – КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья) и поддержать на выборах мэра Берегового действующего городского голову, представителя венгерской общины Золтана Бабяка. В ответ на такие призывы МИД Украины заявил о "прямом вмешательстве" Будапешта в украинский избирательный процесс и о неуважении Венгрии к украинскому законодательству.

Трудно понять поведение венгерской стороны в этой ситуации, если не анализировать ее предыдущую политику. Наш МИД назвал вещи своими именами, охарактеризовав поведение своих венгерских партнеров как наглость.

Наглое поведение венгерской стороны проявляется не только в стилистике слов, но и является проявлением позиции, которую занимает Венгрия по отношению к Украине в течение последних нескольких лет. Нынешняя венгерская власть, прежде всего, премьер министр Виктор Орбан и министр иностранных дел Петер Сийярто, не чувствует границ и суверенитета Украины. Они не считают Украину стороной равноправных отношений, смотрят на нее свысока и пытаются диктовать ей свои условия. Фактически они не признают существования нашей государственной границы.

Часто венгерские чиновники, находясь на Закарпатье и посещая венгров Украины, ведут себя, как дома, чувствуют себя там единственными хозяевами и не считаются с позицией нашей страны.

У венгров сформировалось ощущение безнаказанности. Изменения во внешней политике Венгрии в отношении Украины произошли сразу после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе – Будапешт почувствовал слабость нашей страны и решил, что может действовать с позиции силы. И шантаж Украины со стороны венгерских властей посредством использования право вето на любые встречи на высшем уровне в формате НАТО как раз и является результатом ощущения безнаказанности венгерской верхушки.

Венгерские политики думают, что Украина заинтересована в поддержке Венгрии больше, чем их страна заинтересована в Украине. Исходя из такой позиции, они пытаются диктовать украинцам, что им делать в своей же стране. Конечно, это неприемлемо ни с точки зрения нормальных партнерских и дружеских отношений, ни с точки зрения международного права.

Нынешний инцидент – это, так сказать, рецидив того, что венгерское руководство "путает берега" в двусторонних отношениях: оно не чувствует, где заканчивается венгерское государство, его власть, суверенитет и юрисдикция, а где начинается территория, юрисдикция и суверенитет других государств.

Это, кстати, касается не только Украины, но и практически всех государств-соседей Венгрии. Правительство Виктора Орбана более десяти лет у власти и, кажется, несколько утратило ощущение реальности. Он привык к тому, что, чтобы выигрывать выборы в Венгрии, нужно мобилизовать свой электорат на противостояние с какими-то "внешними угрозами" для венгров. Поэтому конфликты с соседними странами правительство Орбана генерирует регулярно: сначала такие проблемы были с Румынией на тему венгерского меньшинства в Румынии, затем – со Словакией. Наконец, дошла очередь и до Украины и венгров Закарпатья.

Изначально Украине нужно было отвечать жестко на любые подобные действия венгров, причем отвечать формально. Но при этом понимать, что правительство Орбана заинтересовано в создании межнационального конфликта. Их партийно-политическая цель – питаться энергией конфликта зарубежных венгров и, таким образом, легитимизировать свою власть в Венгрии.

Поэтому Киеву следует отвечать твердо, последовательно и формализовано, но не втягиваясь в эту игру в межнациональный конфликт, потому что это может иметь разрушительные последствия не только для Закарпатья, но и для Украины в целом.

Кроме того, Киев должен обнародовать свои выводы, чтобы у венгерского руководства не оставалось иллюзий. Ведь венгры настаивали на том, что главная причина испорченных украинско-венгерских отношений – это действия националистического руководства времен Порошенко и языковая статья закона об образовании.

Но, как мы сейчас увидели, попытки "не националистического" президента Зеленского и очень мягкого в своей стилистике министра иностранных дел Кулебы как-то улучшить отношения с Венгрией и преодолеть противоречия, которые существовали, теперь одним махом перечеркнуты действиями венгерских чиновников.

Подчеркиваю, перечеркнуты они именно венгерской стороной, которая не чувствует границ. Поэтому венграм следует дать понять, что в Украине существуют границы, и эти границы надо уважать и с ними считаться.

После запрета на въезд для отдельных одиозных представителей правящего режима в Будапеште, Сийярто прибегнул к оскорбительным высказываниям. По сути, он прямым текстом сказал, что Киев таким образом отказывается от "венгерской поддержки" в евроатлантической интеграции Украины. Это означает, что Венгрия будет продолжать свою политику блокирования встреч на политическом уровне в формате НАТО, то есть встреч президента, премьер-министра и министра иностранных дел Украины.

Впрочем, теперь будет более жесткий ответ со стороны партнеров по НАТО, которые, в отличие от венгерского руководства, не заинтересованы в такой линии поведения по отношению к Украине. Ведь бойкот Украины не в интересах региональной безопасности и Североатлантического альянса. Таким образом, венгерское руководство будет все больше подвергаться давление внутри НАТО, особенно после президентских выборов в США (тем более, если их проиграет нынешний президент). И это далеко не впервые венгерские политики создают сами себе проблемы и играют сами против себя.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для Главреда