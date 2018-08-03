Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году

Выборы 2019

Президентские выборы в Украине обойдутся стране в 2,355 млрд гривень, а парламентские выборы - в 1,950 млрд гривень, соответствующие объемы расходов на избирательный процесс утверждены в Центральной избирательном комитете Украины.

При этом в ЦИК не учитывают дополнительные расходы - 247 млн гривен необходимо для проведения выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей; еще 224 млн гривен - для функционирования государственного реестра избирателей, сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте такжеОдна маска на двоих: что общего между Тимошенко и ПорошенкоЕсли еще в 2017 году ЦИК предполагал, что поддержка госреестра потребует не больше 47 млн гривен, то сейчас увеличение бюджетного запроса обосновывают высоким риском кибератак в год выборов. В ЦИК пообещали, что бюджетные запросы по этой программе в 2020-2021 году снова сократятся до 47-48 млн гривен.

Как известно, выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, выборы Верховной Рады - 27 октября 2019 года.