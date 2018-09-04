В Киеве суд принял новое решение по Савченко

В Киеве суд продлил арест Надежды Савченко / comments.ua

Во вторник, 4 сентября, в Киеве Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко.

Служители Фемиды удовлетворили ходатайство стороны обвинения — решили, что политик должна находиться под стражей до 30 октября, сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным агентства, суд не захотел отпускать народную избранницу на поруки.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу без права внесения залога. В тот же день политик объявила голодовку.

В начале апреля в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку.