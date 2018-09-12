"Лугандония вместо Новороссии": политолог рассказал, как РФ хочет уничтожить Украину

12 сентября 2018, 01:25

Кремлю нужна вся Украина, считает Андрей Пионтковский.

Андрей Пионтковский
Андрей Пионтковский

В Кремле нет никаких дискуссий по поводу уничтожения Украины, однако существуют разногласия относительно порядка реализации этого плана, считает российский политолог Андрей Пионтковский.

Он напомнил, что первой попыткой была инициатива по созданию "Новороссии".

"Она провалилась - вместо Новороссии осталась Лугандония", - пишет эксперт в материале на "Обозревателе".

Политолог также рассказал об интенсивной кампании в Кремле за военное решение украинского вопроса.

"Но вообще-то "умные люди" сочли, что две области - это слишком мелко. Им нужна вся Украина, то есть в целом - контроль над всей Украиной. И вот эту задачу они собираются осуществить во время президентских выборов", - резюмировал Пионтковский.

Напомним, ранее СМИ рассказали о возвращении в Донецк из РФ "старой банды" после смены главаря "ДНР".

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Донбасс Россия Украина Андрей Пионтковский
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