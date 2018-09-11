Стало известно, кто стоит за разработкой закона о блокировке сайтов - СМИ

Настоящим "локомотивом" законопроекта называют одного из заместителей главы СБУ / УНИАН

Неформальным автором скандально известного законопроекта № 6688, который многими СМИ характеризуется, как вероятная прелюдия к введению жесткой цензуры в Украине, является один из заместителей СБУ Олег Фролов.

"Формально, помимо Ивана Винника из БПП, авторами законопроекта № 6688 выступают также Дмитрий Тымчук и Татьяна Черновол из "Народного фронта". Все трое — из парламентского комитета по нацбезопасности и обороне. Однако истинным инициатором цензуры в интернете выступает СБУ, а именно - один из заместителей председателя Олег Фролов", - пишет издание Realist.

Издание отмечает, что Фролов уже не раз попадал в скандалы, связанные с несанкционированными прослушком и доступом к данным.

"Фролов курировал спецсвязь в СБУ еще в 2007—2010 годах. В 2011 году его назначают ответственным замом председателя СБУ по защите персональных данных. В июле 2014 года президент Порошенко, то есть вскоре после своего избрания, назначает его начальником департамента оперативно-технических мероприятий", - отмечает издание.

При этом и против лично Фролова достаточно компромата - его обвиняют в приверженности идеи возобновления сотрудничества с ФСБ, а также коррупции и присвоении участков земли под Киевом.

"Насколько эти обвинения обоснованы, мы, вряд ли, узнаем. Это возможно только в государстве, где парламент может уполномочить разведывательные и другие правоохранительные органы расследовать обвинения в адрес настолько высокопоставленных госслужащих. Однако параллель с опытом российских властей в введении цензуры в интернете украинские IT-специалисты прослеживают", - резюмировали журналисты.

Напомним, ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект №6688, который позволит СБУ блокировать сайты без суда в целях национальной безопасности.