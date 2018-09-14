"Он - просто разменная монета": политолог раскрыл подоплеку дела против Омеляна

Владимир Омелян / УНИАН

За делом НАБУ против главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна может стоять розыгрыш его должности как разменной монеты.

Такое мнение выразил политолог Тарас Загородний в эфире телеканала NewsOne.

"Должность министра инфраструктуры - это должность, которая может использоваться в качестве разменной монеты в политических разборках, которые сейчас происходят вокруг Кабинета министров Гройсмана , конфликта вокруг контрабандных потоком и так далее. Я думаю, что он просто разменная монета" - отметил политолог.

По его мнению, министр может уйти в отставку, но до тюрьмы дело не дойдет.

"Я не исключаю его отставку, чтобы просто пришел другой человек для сбалансирования интересов разных групп влияния в Министерстве инфраструктуры, которое очень важно и является лакомым куском. Я не исключаю, что Омелян уйдет в отставку, но не факт, что он сядет в тюрьму", - подытожил Загородний.

Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании, сообщила пресс-служба НАБУ.

Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, занимая должность замглавы Мининфраструктуры, Омелян сделал покупки, стоимость которых не соответствовала его доходам.

"Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличных в сумме 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4 млн 230,5 тыс. грн", - сообщили в НАБУ.

Кроме того, следствие установило факты внесения Омеляном недостоверных сведений в свою электронную декларацию. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.