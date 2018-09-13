"Нечестно скакать с одной должности на другую": Кличко рассказал, почему не идет в президенты

Кличко собирается в будущем "превратить Украину в Киев"

Мэр Киева, бывший боксер Виталий Кличко рассказал, что мешает ему принять участие в президентской гонке. Так, мэр заявил, что сначала хочет реализовать все запланированные проекты в столице, и только потом он, если пожелает, будет баллотироваться на выборах президента.

"Я взял задание (имеется в виду его мэрство в Киеве)... и будет нечестно скакать с одной должности на другую. Я должен довести до того уровня, что мы будем гордиться Киевом, а потом, когда я смогу все это реализовать, я не исключаю того, что я выйду и скажу - как в Киеве, я готов сделать в каждом городе и селе, такие же стандарты жизни", - заявил Кличко журналистам "Украинской правды".

На уточняющий вопрос журналиста, означает ли это, что мэр не станет баллотироваться на выборах 2019 года, Кличко ответил утвердительно.

"Я взял обязательства перед киевлянами реализовать и на полпути бросать все и скакать на другие должности... Я должен реализовать те ожидания, которые у киевлян", - пояснил мэр.