Климкин рассказал о тактике Кремля по Украине

Кремль хочет разделить Украину, считает Павел Климкин / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что тактика Кремля заключается в том, чтобы разделить нашу страну.

Властям России неважны политические реалии в украинском государстве, рассказал чиновник в Киеве на очередном форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), пишет ТСН.

"В разделении Украины заключается суть и тактика Кремля. Использовать Донбасс, и толкнуть эту территорию конфликта в Украину под флагом российский идеи федерализации", — заявил глава МИДа.

Ранее президент Петр Порошенко в интервью американскому изданию The Washington Post говорил, что цель России — захватить Азовское море, как Крым. По его словам, Украина подает против РФ иск в Международный гаагский арбитраж.