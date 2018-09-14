"После выборов у меня все будет хорошо": Порошенко дал интервью Washington Post

14 сентября 2018, 14:49

Президент Украины рассказал о своей роли в предоставлении Украине Томоса и ожидании от выборов.

Петр Порошенко
Петр Порошенко / president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко дал интервью американскому иданию The Washington Post, в котором рассказал о ситуации в Азовском море, реформах в стране, санкциях против России и предстоящих парламентских и президентских выборах.

"Главред" публикует основные тезисы главы государства.

О ситуации в Азовском море

Цель России – захватить Азовское море, как и Крым. Это грубое нарушение международного права, и мы не можем с этим смириться. Мы укрепляем там свою военную мощь и подаем против России иск в Международный гаагский арбитраж. 

Читайте такжеВ Раде задумались о задержании российских судов с помощью НАТОУ нас абсолютно четкий правовой статус в Азовском море. Россия не имеет права нападать или останавливать наши суда, которые перевозят грузы и пассажиров из двух важных портов Украины, Мариуполя и Бердянска. Если Россия не остановится, у нас есть только один инструмент – это санкции.

Металлургическая продукция из Мариуполя обеспечивает около 25% нашей экспортной выручки. К тому же русские постоянно нападают на украинских рыбаков в украинских водах, арестовывают их, останавливают и подвергают опасности. Это часть гибридной войны против Украины, которую Россия ведет с 2014 года: это кибератаки и нападения военных, которые готовит и финансирует Россия.

О санкциях против России

Нам нужно больше санкций против России чтобы предупредить потенциальную опасность российской оккупации Азова.

Когда они блокируют даже на один день судно из Мариуполя с украинским железом и сталью, потери составляют тысячи долларов.  

То, что некоторые говорят, что санкции неэффективны, совершенно не соответствует истине. Санкции останавливают рост ВВП России, останавливают рост уровня жизни в России, девальвируют российскую валюту. Российское руководство платит очень высокую цену за санкции, которые могут усадить Россию за столом переговоров и прекратить агрессию.

Путин потерпел окончательное поражение в Украине - Atlantic Council

О поддержке со стороны США

Роль миротворцев очень проста — дать Украине мир. Спецпосол Белого дома в Украине Курт Волкер занимается организацией оптимального компромисса по миротворческой операции. Цель ее проста – вернуть мир в Украине. Я очень рад поддержке со стороны администрации президента США и поставкам летального оружия. Но и двухпартийная поддержка Конгресса также чрезвычайно важна. Украина заплатила высокую цену за свою свободу и демократию.

О вступлении в НАТО

Я надеюсь, что на следующей неделе Рада поддержит мою инициативу о внесении поправки в Конституцию, где говорится, что цель внешней политики Украины - стать полноправным членом Европейского Союза и НАТО. Это будет гарантией невозвращения в Российскую империю, невозвращения статуса колонии России. Мы хотим стать европейской нацией. Сегодня 54% украинцев поддерживают вступление в НАТО?

Об автокефалии

Я горжусь тем, что стал архитектором предоставления автокефалии украинской православной церкви.

Мне ненавистна сама мысль о том, что Москва манипулирует украинской церковью. [Автокефалия] создаст духовную независимость от России.

О предстоящих выборах

У меня есть доказательства того, что Россия попытается вмешаться в избирательный процесс. Я знаю это точно. И масштаб, объем, размер этого вмешательства будет намного больше [чем в США]. Цель вмешательства - подорвать стабильность Украины и изменить ее курс. Они полностью против борьбы с коррупцией, реформы приватизации, реформы армии, судебной системы. Они хотят их отмены и возврата в 2014 год, когда мы находились в катастрофической ситуации.

О своих низких рейтингах

Я не анализирую опросы общественного мнения. После выборов у меня все будет хорошо.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина Мариуполь Петр Порошенко Азовское море санкции против России The Washington Post
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
15:51
Скандал в Киеве: в детсадах воспитанников кормили гнилым мясом
15:44
"НАБУ" открыло дело против Антона Геращенко - СМИ
15:24
В Азовском море Россия устроила провокацию с опасными маневрами возле украинского корабля Фото Видео
15:19
"Неожиданно": Потап удивил фанатов изменениями во внешности
14:56
"Наконец Путин что-то решил": патриарх Кирилл собрал срочное совещание по автокефалии в Украине Видео
14:49
"После выборов у меня все будет хорошо": Порошенко дал интервью Washington Post
14:45
"'Впаривают пургу!": Ницой обрушилась на Министерство образования с новыми обвинениями
14:37
Порошенко поменял правила службы в украинской армии
14:14
Обвинения в незаконном обогащении: суд принял решение по делу Омеляна Видео
14:10
Лапал за попу и страстно целовал: звезда "Такси" изменил супруге с российской моделью plus-size Видео
13:52
Украина подписала с ЕС кредитное соглашение о макрофинансовой помощи на 1 млрд евро
13:42
Беременные модели, красотки plus-size и сестры Хадид: Рианна представила универсальную линию нижнего белья Фото
13:40
Астролог рассказал, когда Украина станет членом ЕС
13:25
СМИ узнали, на чем зарабатывает резиденция Порошенко Видео
13:21
У Кличко объяснили, что ускорит возвращение киевлянам горячей воды
13:14
Суд по "долгу Януковича": Украина выиграла апелляцию в английском суде
13:11
"Что Вы мне горбатую гору лепите": Сеть продолжает "пылать" сарказмом по интервью Петрова и Боширова
13:09
Маша Ефросинина поразила поклонников изысканным платьем с глубоким декольте Видео
12:54
Ажиотаж вокруг IKEA в Украине: в Сети волна шуток и фотожаб Фото
12:50
В России не будет "майдана", и в этом главная ее проблема мнение
12:38
"Как труп невесты": Анджелина Джоли ужаснула истощенным видом Фото
12:20
"Новый хит на всех свадьбах": Потап и Олег Винник неожиданно выпустили совместный трек Видео
12:17
СМИ заподозрили Минфин в поддержке нелегального игорного бизнеса
11:58
В УПЦ КП рассказали, кто должен возглавить украинскую церковь после томоса об автокефалии
11:55
"До свидания, наш ласковый миша": Порошенко рассказал о НАТО и "прощании" с Москвой Видео
11:54
Православный Новый год: история праздника, традиции и приметы
11:47
Фантастическая тварь и как ее укрощают. В прокат вышел новый "Хищник" Фото Видео
11:42
Рассекречено имя новорожденного сына Светланы Тарабаровой
11:28
Алла Пугачева напугала младшую дочь Видео
11:15
"Оккупанты устроили геноцид". Армянск накрыла новая волна кислоты — блогер Видео
11:09
В Раде предложили взять министра Омеляна на поруки
11:07
Порошенко и Ко нагло вытаскивают деньги из карманов украинцев - Укроп
10:50
Массовое отравление школьников в Днепре: количество пострадавших возросло Видео
10:47
В Нидерландах "повязали" россиян-"шпионов" по делу Скрипалей - СМИ
10:39
Девушка дня Instagram: жгучая эротическая модель из Украины Ксения Красивчик Фото
10:25
Синоптики предупредили о грозах, ливнях и граде в ряде областей Украины Видео
10:06
"Штатные ситуации": Прилепин прокомментировал сведения об разоружении своего батальона в "ДНР"
10:00
"Не меняется". Бритни Спирс покрасовалась в топике и короткой юбочке Видео
09:46
Не Украина отрезала Крым от воды, а Россия - Климкин
09:41
Азовское и Черное море будут охранять сотни украинских спецназовцев Видео
09:20
Гроза, снижение температуры. Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на выходных Видео
09:15
Почему Украина стала страной гоп-стопа мнение
09:10
Прокачаем этот мозг. Супрун рассказала украинцам, как можно поумнеть
09:00
Древний город, воздушные шары. Одесская Барби показала фото в облегающем наряде
08:47
Петров и Боширов в Англии. В Лондоне припомнили россиянам военных "отпускников" в Украине
08:40
Евро подскочил. Нацбанк ощутимо снизил курс гривны к иностранным валютам Видео
08:20
Volkswagen решил прекратить выпуск легендарной модели авто
08:04
Путин вступил в опасную игру мнение
08:00
"Страшненькая". Ксения Собчак в светлой кофточке сверкнула лифчиком
07:40
Ветеран разведки объяснил, что выдает в "отравителях" Скрипалей сотрудников спецслужб РФ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять