"После выборов у меня все будет хорошо": Порошенко дал интервью Washington Post

Петр Порошенко / president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко дал интервью американскому иданию The Washington Post, в котором рассказал о ситуации в Азовском море, реформах в стране, санкциях против России и предстоящих парламентских и президентских выборах.

"Главред" публикует основные тезисы главы государства.

О ситуации в Азовском море

Цель России – захватить Азовское море, как и Крым. Это грубое нарушение международного права, и мы не можем с этим смириться. Мы укрепляем там свою военную мощь и подаем против России иск в Международный гаагский арбитраж.

Читайте такжеВ Раде задумались о задержании российских судов с помощью НАТОУ нас абсолютно четкий правовой статус в Азовском море. Россия не имеет права нападать или останавливать наши суда, которые перевозят грузы и пассажиров из двух важных портов Украины, Мариуполя и Бердянска. Если Россия не остановится, у нас есть только один инструмент – это санкции.

Металлургическая продукция из Мариуполя обеспечивает около 25% нашей экспортной выручки. К тому же русские постоянно нападают на украинских рыбаков в украинских водах, арестовывают их, останавливают и подвергают опасности. Это часть гибридной войны против Украины, которую Россия ведет с 2014 года: это кибератаки и нападения военных, которые готовит и финансирует Россия.

О санкциях против России

Нам нужно больше санкций против России чтобы предупредить потенциальную опасность российской оккупации Азова.

Когда они блокируют даже на один день судно из Мариуполя с украинским железом и сталью, потери составляют тысячи долларов.

То, что некоторые говорят, что санкции неэффективны, совершенно не соответствует истине. Санкции останавливают рост ВВП России, останавливают рост уровня жизни в России, девальвируют российскую валюту. Российское руководство платит очень высокую цену за санкции, которые могут усадить Россию за столом переговоров и прекратить агрессию.

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О поддержке со стороны США

Роль миротворцев очень проста — дать Украине мир. Спецпосол Белого дома в Украине Курт Волкер занимается организацией оптимального компромисса по миротворческой операции. Цель ее проста – вернуть мир в Украине. Я очень рад поддержке со стороны администрации президента США и поставкам летального оружия. Но и двухпартийная поддержка Конгресса также чрезвычайно важна. Украина заплатила высокую цену за свою свободу и демократию.

О вступлении в НАТО

Я надеюсь, что на следующей неделе Рада поддержит мою инициативу о внесении поправки в Конституцию, где говорится, что цель внешней политики Украины - стать полноправным членом Европейского Союза и НАТО. Это будет гарантией невозвращения в Российскую империю, невозвращения статуса колонии России. Мы хотим стать европейской нацией. Сегодня 54% украинцев поддерживают вступление в НАТО?

Об автокефалии

Я горжусь тем, что стал архитектором предоставления автокефалии украинской православной церкви.

Мне ненавистна сама мысль о том, что Москва манипулирует украинской церковью. [Автокефалия] создаст духовную независимость от России.

О предстоящих выборах

У меня есть доказательства того, что Россия попытается вмешаться в избирательный процесс. Я знаю это точно. И масштаб, объем, размер этого вмешательства будет намного больше [чем в США]. Цель вмешательства - подорвать стабильность Украины и изменить ее курс. Они полностью против борьбы с коррупцией, реформы приватизации, реформы армии, судебной системы. Они хотят их отмены и возврата в 2014 год, когда мы находились в катастрофической ситуации.

О своих низких рейтингах

Я не анализирую опросы общественного мнения. После выборов у меня все будет хорошо.