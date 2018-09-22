В полку кандидатов в президенты прибыло: на выборы идет Тарута

Тарута - олигарх, бизнесмен, экс-глава Донецкой ОГА / ZN.UA

Свежесозданная политическая партия "Основа" уже успела начать действовать в украинской политике - так, партия выдвинула собственного кандидата в президенты.

Несложно догадаться, что им стал олигарх Сергей Тарута, основатель и глава партии; как сообщили в пресс-службе партии, решение принято в ходе съезда "Основы", который прошел 22 сентября.

Читайте такжеВыборы в Украине. Журналист сказал, на какую кампанию сделает упор Кремль"По итогам праймериз, 96% участников высказались "за" участие партии "Основа" в очередных выборах президента Украины, 87% партийцев проголосовали за кандидатуру Таруты", - отмечается в сообщении.

"Нельзя допустить, чтобы к власти снова пришли популисты и коррупционеры из нынешней "злочинной влады". ... Нужен национальный компромисс, надо наконец-то начать развитие экономики", - заявил сам Тарута, выступая перед делегатами съезда.