Венгрия отказалась менять название "уполномоченный по Закарпатью"

23 сентября 2018, 08:56

В МИДе не знают, как "договариваться с венгерской стороной".

Флаги Украина Венгрия
/ news.church.ua

Венгрия, которая решила назначить своего представителя в Закарпатской области, отказалась менять название его должности и намерена сохранить прежнее - "уполномоченный министр по Закарпатью".

"Договоренности, которые были достигнуты между министрами во время телефонного разговора не выполняются. И теперь у нас возникает вопрос, как вообще с венгерской стороной договариваться", - цитирует "Укринформ" замглавы украинского МИДа Василия Бондаря.

Чиновник должен стать ответственным за помощь венграм Закарпатской области. Киев считает это вмешательством во внутренние дела страны.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Закарпатье - рискованный для Украины регион с точки зрения применения "гибридных методов".

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Венгрия Закарпатье Павел Климкин
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