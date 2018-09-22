Климкин назвал Закарпатье "проблемным регионом"

Климкин отметил, что Россия может попробовать раскачать ситуацию с нацменьшинствами

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в свете последних событий с выдачей венгерских паспортов украинцам Закарпатье является проблемным в плане гибридных методов войны регионом, и в события тут может вмешаться РФ.

Из-за высокого риска применения гибридных методов в Закарпатье Украина должна вложиться в противостояние им, иначе ситуация может значительно усугубиться. Министр подчеркнул, что Украина должна выстроить собственную логику поведения с национальными меньшинствами и четко следовать ей несмотря ни на что, со ссылкой на его интервью на Радио НВ сообщает "Хвиля".

Читайте такжеЛибо уедет сам, либо вышлют: Климкин озвучил два варианта дальнейшей судьбы венгерского консула в БереговоКлимкин также отметил, что в плане вмешательства РФ речь идет не только о венгерском, но и о румынском и болгарском меньшинствах в Украине.

"Мы прекрасно понимаем, как Россия работает среди румынского и болгарского меньшинства. Россия может и будет совершенствоваться в применении гибридных методов", - сказал Павел Климкин.

Напомним, накануне в Сети появился ролик, на котором якобы в венгерском консульстве гражданам Украины выдавали паспорта и бокалы с шампанским. На видео оперативно прореагировал глава МИД Украины Павел Климкин.