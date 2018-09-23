Порошенко поставил новый антирекорд

Президент Украины Петр Порошенко

Всего 5 процентов украинцев готовы поддержать переизбрание действующего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом свидетельствует телефонный опрос, который провел телеканалом NewsOne.

Вопрос зрителям был сформулирован так: "Хотите ли вы, чтобы Порошенко переизбрали на второй срок?" Всего ответили 35 тыс. 844 человека. 95 процентов потенциальных избирателей проголосовали за вариант "нет".

Выступая накануне с посланием Верховной Раде, Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний.