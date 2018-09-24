Венгрия пригрозила выслать украинского консула

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ответ на возможную высылку Киевом венгерского консула Будапешт ответит зеркально.

"Но, надеюсь, этого можно избежать", - цитирует Сийярто Origo.

По его мнению, из-за приближающихся президентских и парламентских выборов в Украине усилились антивенгерские настроения.

Министр также подтвердил, что проведет встречу с главой МИД Украины Павлом Климкиным на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

19 сентября украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.

Комментируя публикацию, Климкин заявил, что вопрос высылки консула Венгрии решен.

"Две опции - или венгры его просто забирают, это наиболее конструктивный сценарий, или он поедет в Будапешт сам (будет выслан Украиной. - Прим.)", - сказал он.