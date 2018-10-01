Нардеп Мосийчук заявил, что на него готовится покушение

Игорь Мосийчук уже пережил одно покушение / Facebook.com

Народный депутат от фракции "Радикальная партия Ляшко" Игорь Мосийчук заявил, что на него и других общественных деятелей, враждебных Кремлю, российские спецслужбы готовят покушения. Нардеп добавил, что буквально на днях получил об этом информацию от двух не связанных между собой источников из столицы России.

"По понятным причинам, я не могу назвать источники этой информации. Но учитывая имеющиеся факты, я провел встречи с правоохранителями, и начал принимать меры для своей безопасности и безопасности мирных жителей", - написал Мосийчук в Facebook.

"Я доверяю только своим источникам, и публикует только проверенную информацию, и только из мотивов безопасности граждан, которые могут пострадать в результате покушения на меня", - добавил депутат.

Мосийчук заявил, что пытается действовать на опережение - с него хватило одного покушения, во время которого "погибли невинные люди". Также нардеп выразил надежду, что злоумышленники откажутся от своих планов, учитывая что он о них знает и рассказал публично.

В комментарии одному из украинских телеканалов Мосийчук отметил, что один его источник связан с ФСБ РФ, другой - с т.н. "кадыровской диаспорой" в Москве.

На вопрос, случайно не пиарится он на информации о покушении, нардеп ответил:

"... Громкие теракты готовятся не только против меня, но и против других общественных деятелей, которые являются врагами Москвы. Все это делается с целью дестабилизировать ситуацию в Украине, и из желания поквитаться за их деятельность", - отметил нардеп. Впрочем, назвать имена других предполагаемых объектов для покушения он не смог.

Напомним, вечером 25 октября 2017 года возле редакции телеканала "Эспрессо" на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них Мосийчук и политолог Виталий Бала. Два человека погибли — охранник нардепа и бывший полицейский, который проходил мимо.