Эксперт пояснил, зачем Польше военная база США, и почему Варшава считает Трампа идиотом

4 октября 2018, 05:50

По словам Павла Фельгенгауэра, Польше необходимо иметь "серьезные силы" неподалеку от России.

Трамп, Нато
Президент США Дональд Трамп / Reuters

Военная база США нужна Польше, чтобы не полагаться только на выдвижение войск и иметь "серьезные силы" неподалеку от России. 

Такое мнение высказал российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр в интервью "Апострофу".

"Совсем скоро в Брюсселе министры обороны стран НАТО будут превращать в полную реальность этот план "30+30+30+30" ("Четыре по тридцать". - Прим.), согласно которому 30 батальонов, 30 боевых кораблей, 30 эскадрилий за 30 дней должны выдвинуться. Но проблема в 30 днях", - говорит Фельгенгауэр.

По словам эксперта, Польше необходимо иметь "серьезные силы" неподалеку от России.

"30 батальонов - это примерно четыре дивизии. Чтобы не полагаться только на планы выдвижения, которые, понятно, у западных союзников будут медленнее, чем у России, хорошо бы иметь какие-то серьезные силы недалеко от линии противостояния. Как во времена холодной войны, когда две мощнейшие группировки - российская побольше, американская поменьше, но тоже очень значительная - стояли в районе прохода Фульда", - считает он.

Фельгенгауэр считает, что название базы (Форт Трамп. - Прим.) обосновано желанием, чтобы идея понравилась Трампу: "В Польше считают, что Трамп - идиот, которому надо прямо льстить".

Ранее президент Дональд Трамп накануне встречи с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что США рассматривают просьбу Варшавы о постоянной дислокации американских войск на территории Польши.

"Польша хочет внести очень большой вклад в отношения с США и иметь (военное) присутствие, и, конечно же, это мы обсудим. Мы серьезно относимся к этому. Я знаю, что Польше очень нравится эта идея, и это то, что мы рассматриваем", - сказал Трамп.

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Россия Польша Павел Фельгенгауэр
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