"Никто не без греха": нардеп прокомментировал маты в адрес журналиста

Олег Барна извинился за то, что обматерил журналиста / Скриншот видео с youtube.com

Народный депутат Олег Барна утверждает, что обматерил журналиста исключительно на эмоциях.

Никто не является безгрешным, сказал политик в эфире телеканала "Прямой".

"…Это было сказано исключительно на эмоциях. Я извиняюсь перед своими избирателями, перед украинским народом, перед детьми... Даже перед союзом всех журналистов, которых я очень уважаю… Простите, никто не без греха…", — заявил он.

Ранее сообщалось, что Олег Барна в кулуарах Верховной Рады грязно обматерил журналиста Игоря Колтунова, который задал ему вопрос о "кнопкодавстве". "Какого хрена ты ко мне подошел? На х** пошел бегом, под ** ла!", — сказал политик.