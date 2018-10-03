Барну вызвали в Комитет Рады из-за матерщины в адрес журналиста

Матюги Барны будут рассматриваться в комитете по регламенту / InfoResist

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Олега Барна, которые обложил матом журналиста Игоря Колтунова в ответ на вопрос о "кнопкодавстве", вызван "на ковер" в парламентский комитет по вопросам регламента.

Комитет рассмотрит его нецензурную брань в отношении журналиста телеканала "1+1" в понедельник, 8 октября, сообщает общественное движение ЧЕСНО в Twitter.

Регламентний комітет @verkhovna_rada викликає нардепа-мажоритарника Олега Барну @BPPSolidarnist на засідання в понеділок, щоб розглянути його нецензурну лайку відносно журналіста 1+1. pic.twitter.com/PiOHDo9eaT — ЧЕСНО (@chesno_movement) 3 жовтня 2018 р.

Ранее известный актер, шоумен и телеведущий Владимир Зеленский записал видеообращение к народному депутату Олегу Барне, который прямо в кулуарах Верховной Рады грязно обматерил журналиста Игоря Колтунова, который задал депутату вопрос о "кнопкодавстве".

Напомним, Барна известен по громкому скандалу— 11 декабря 2015 года во время выступления в Верховной Раде Арсения Яценюка, занимавшего тогда пост премьер-министра, Барна подошел к трибуне и подал ему букет красных роз. После этого Барна поднял Яценюка и вынес из-за трибуны.

Год назад Барна на своей иномарке таранил трамвай. А в этом году он уже успел подраться с активистами под домом генерального прокурора Юрия Луценко.