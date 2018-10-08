"Распятые попики": Тука рассказал о "промывании мозгов" украинцам по автокефалии УПЦ

8 октября 2018, 06:36

По словам замминистра, Московский патриархат ведет активную пропаганду среди своих прихожан.

Георгий Тука
Георгий Тука / "Главред"

Вероятность столкновений на религиозной почве в контексте процесса получения томоса об автокефалии УПЦ существует, однако Служба безопасности Украины "работает в этом направлении".

Об этом сообщил замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в чате на "Главреде"

"Опасность заключается в следующем. Уже сейчас Московский патриархат ведет активную работу среди своих прихожан, проводя кампании по дезинформированию наших сограждан (последняя информация у меня из Луганской области) о том, что "там, в Украине, бандеровцы уже захватывают храмы, а в Кабмине уже подписан указ об изъятии церквей". Пока что о "распятых попиках" еще никто не рассказывает, но я думаю, что следующей сказкой будет сказка о "несчастном попе и его работнике балде, которых "кровавые Яроши" распяли на воротах, потом сняли, съели и снова распяли". Идет "промывание мозгов", - сказал Тука.

Замминситра не исключает, что уже ведется "определенная работа в лагере наших ультраправых", которых, предполагает он, будут использовать "втемную, для того, чтобы после получения томоса эти люди начали пытаться захватить приходы силой".

"И это на следующий же день будет использовано российской пропагандой, во-первых, для мобилизации "пятой колонны" в нашей стране, а, во-вторых, для дискредитации Украины на международной арене", - считает он.

Ранее в Администрации президента Украины сообщили, что ТВ-реклама томоса, которую Петр Порошенко оплатил из собственных средств, обошлась ему в "надцать" миллионов гривен.

В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко написал личное письмо патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию. Синод Константинопольского патриархата 22 апреля рассмотрел прошение президента Украины и принял решение обсудить этот вопрос с церквями православного мира.

7 сентября Константинопольский патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов в Украине.

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Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
Украина Георгий Тука автокефалия УПЦ Томос УПЦ
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