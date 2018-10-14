Джемилев сказал, когда Россия начала в Крыму подрывную работу

14 октября 2018, 09:12

РФ на полуострове активно финансировала пророссийские организации, отметил нардеп.

Нардеп сообщил, что РФ начала проводить в Крыму подрывную работу в 1991-м
Россия начала проводить в Крыму подрывную работу в 1991-м, сообщил нардеп / Фото: REUTERS

Народный депутат, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что Российская Федерация начала проводить в Крыму подрывную работу в 1991 году.

Власти РФ активно финансировали пророссийские организации, разрабатывались различные планы, рассказал политик "Обозревателю".

По словам собеседника, россияне "Крым не оставили бы в покое в любом случае, у них целая стратегия была над которой работали спецслужбы".

Читайте такжеСитуация в Крыму толкает Путина на новую войну"Они активно финансировали пророссийские организации, особенно в Севастополе, куда не было доступа украинским службам, разрабатывались различные планы. И мы об этом предупреждали украинские власти", — заявил народный избранник.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

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Россия Крым Мустафа Найем
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