В Раде предложили отдать Константинополю здание администрации Порошенко

Добкин решил пожертвовать АП / УНИАН

В Верховную Раду внесен законопроект об отмене передачи Андреевской церкви Константинопольскому патриархату, инициаторами которого выступили депутаты от Оппозиционного блока Михаил Добкин, Нестор Шуфрич и Александр Вилкул.

Как сообщил в комментарии Интерфаксу нардеп Михаил Добкин, он с коллегами выступил с другой законодательной инициативой.

Депутаты предложили передать во временное пользование Константинопольского патриарха здание администрации президента Украины на улице Банковой сроком до 31 марта 2019 года.

Однако в Раде отказываться от запланированных инициатив не намерены. Спикер парламента Андрей Парубий подписал закон об особенностях использования Андреевской церкви национального заповедника "София Киевская" и направил на подпись Петру Порошенко.

Как ранее сообщалось, законопроект предусматривает, что расположенная в центре Киева Андреевская церковь, которая является объектом культурного наследия и памятником архитектуры и находится в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.