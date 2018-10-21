"Украина напоминает подростка-сироту": эксперт объяснил, почему экономика не запускается языковой политикой

21 октября 2018, 03:05

По мнению ученого, экономика запускается, прежде всего, "политикой, которая создает независимые суды".

гривна
iz.com.ua

Экономика Украины не может заработать только лишь потому что в стране будет построено сильное национальное государство.

Такое мнение высказал профессор Украинского Католического университета историк Ярослав Грицак в своей колонке для журнала "Новое время".

"Международный валютный фонд в своем отчете назвал Украину самой бедной страной Европы. Межвоенная Польша тоже была одним из самых бедных государств Европы - чуть богаче Литвы и Румынии, но беднее Италии, Испании, Ирландии. При этом славилась своей агрессивной националистичной политикой против национальных меньшинств - белорусов, евреев, немцев и, главное, против украинцев. Логика была простой: сначала построим сильное национальное государство, а экономика заработает сама по себе", - пишет Грицак, не соглашаясь с такой логикой.

По мнению ученого, экономика запускается, прежде всего, политикой, которая создает "не языковые квоты, а независимые суды". 

"Экономика не барон Мюнхгаузен, она не вытащит сама себя из болота за волосы. Экономика запускается политикой. Но не той, что прописывает языковые квоты, а той, которая создает независимые суды. Логика проста: государство, наступив себе на горло, забирает свои регулятивные функции из экономики, оставляя лишь там, где это необходимо (армия и помощь социально незащищенным). Но что делаем мы? Правильно: к пожарному и остальным инспекторам добавляем еще одного - языкового!" - отмечает он.

По словам Грицака, украинцы напоминают "подростка-сироту", которого в детстве лишили возможности иметь любимую игрушку, а теперь, когда она у него появилась, он никак не может с ней наиграться. "В конце концов получается, что мы украиноязычные, но бедные", - заключил он.

Накануне депутаты Херсонского городского совета отменили решение прошлой каденции, наделявшее русский язык статусом регионального.

4 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5670-д "Про обеспечение функционирования украинского языка как государственного".

За законопроект проголосовали 261 депутат при 226 минимального необходимых голосах.

Проект закона предусматривает отмену закона "Об основах государственной языковой политики" (известный как "закон Колесниченко-Кивалова") и предполагает введение обязательного использования украинского языка практически во всех сферах общественной жизни.

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Украина экономика политика украинизация
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