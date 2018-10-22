В Раде готовят к рассмотрению языковые квоты для печатных СМИ

22 октября 2018, 21:48

Переход СМИ на украинский язык планируется постепенно - с течение 2-5 лет.

Рада
Рада рассмотрит поправки во втором чтении законопроекта / УНИАН

В Верховной Раде ко второму чтению законопроекта о украинском языке подготовят поправку, предусматривающую введение языковых квот для СМИ, для которых планируется переход на украинский язык.

"Если мы внедряли квоты на телевидение или на радио, то мы создавали рабочие места для авторов и исполнителей. А здесь мы фактически убиваем работу для издателей. Поэтому сегодня мы говорим о введении переходного периода, в течение которого сами газеты, сами журналы будут давать частицами увеличение украинского языка. Например, интервью будут давать на украинском языке", - в понедельник, 22 октября, заявила председатель комитета по вопросам свободы слова и информполитики Виктория Сюмар, передает РБК-Украина.

Сюмар сетует, что переходный период растянется надолго - минимум два года, максимум же на пять лет.

"Я уверена, что этот вопрос (переходный период - ред.) будет около двух лет для общенациональных изданий и пять лет, например, для региональных изданий. Ведь для изданий в Одессе, в зоне ведения боевых действий нужно проводить более гибкую политику. Или так, или путем саморегуляции, так как прописывать двуязычие в газетах это тоже не совсем правильно. Они должны понимать, что нужно приучать своего Читайте также"Штраф за презрение к языку": Рада поддержала языковой законопроектчитателя", - сказала Сюмар.

Сюмар пообещала, что поправку представить ​​комитет по вопросам свободы слова и информационной политики. После этого она будет рассмотрена профильным комитетом, который готовит языковой законопроект к рассмотрению в Раде.

"Сейчас мы подготовили эти поправки, мы их сейчас подадим, и они уже будут учитываться ко второму чтению", - пояснила парламентарий.

Ранее в Сети появились подробности о новых правилах украинского правописания. Среди наиболее заметных новаций в правописании выделяются такие:

1) возможность употребления "и" в начале слов перед согласными "н" и "р" (индик, ирій), в глаголе "икати" и существительном "икавка";

2) равноценное употребление "ґ" и "г" для передачи иностранного звука [g] в фамилиях типа Ґете, Васко да Ґама;

3) параллельное употребление "ф" и "т" в словах греческого происхождения: кафедра и катедра, міфологія и мітологія;

4) передача звукосочетаний [je], [ji], [ju], [ja] буквами "є", "ї", "ю", "я" во всех случаях: Савоя вместо Савойя, фоє вместо фойє;

5) раздельное написание слова "пів" с существительными, если имеется в виду половина (пів години, пів Києва). Если "пів" с существительным составляет единое понятие, то слово должно писаться слитно (півзахист).

Напомним, ранее сообщалось о том, в Минобразовании всерьез намерены заняться проблемами правописания. Например, внести изменения предлагается в написание аббревиатуры: если в названии первой буквы которой стоит гласная - пишется предлог "в": В МВФ, в НБУ, а не "у НБУ". Новшества коснуться, в частности, написания через дефис восточных (арабских, тюркских и т.д.) имен и фамилий при транслитерации, если они указывают на социальное положение, родственные отношения и т.д., а также со служебными словами: Керим-ага, Измаил-бей, Турсун-заде, Осман-паша, Мирза-хан (но Чингисхан). Ранее данная норма была только для тюркских имен с компонентами паша: Гедике-паша.

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