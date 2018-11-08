"Захват новых территорий": украинский дипломат озвучил громкое обвинение в адрес России

РФ пытается захватить новые территории Украины, заявил Игорь Прокопчук / Reuters

Россия пытается захватить новые территории в Украине, продолжая нарушать Минские соглашения, заявил представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук.

"Россия вместо того, чтобы покинуть территорию Украины, вновь пытается захватить новые территории в нарушение Минских соглашений: СММ ОБСЕ зафиксировала новые окопы российских боевиков, расположенные в 1 км к западу от их предыдущих позиций вблизи населенных пунктов Ставки и Горловка", - сообщил он.

Во время заседания Постоянного совета ОБСЕ он осудил намерение РФ провести незаконные так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях Донбасса 11 ноября.

"Мы решительно осуждаем планы России провести незаконное и фейковые т. н. "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, которыми РФ пытается легитимизировать последние назначения в своей оккупационной администрации", - отметил украинский дипломат.

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Прокопчук обратил внимание на то, что Россия продолжает препятствовать наблюдателям Специальной мониторинговой миссии осуществлять мониторинг ситуации на Донбассе и напомнил о том, что вооруженные формирования РФ, сбив беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия СММ ОБСЕ на полностью контролируемой РФ территории Донбасса, вблизи границы с Россией, ухудшили способность Миссии осуществлять мониторинг, сообщает в Twitter Постоянное представительство Украины при международных организациях в.

"Мы призываем Центр предотвращения конфликтов ОБСЕ укрепить усилия, направленные на повышение технических возможностей СММ ОБСЕ осуществлять мониторинг ситуации на местах, особенно на оккупированных Россией территориях Украины, куда миссия не имеет доступа или он значительно ограничен.

Росія, замість того щоб залишити територію України, знову намагається захопити нові території в порушення Мінських угод: СММ ОБСЄ зафіксувала нові окопи російських бойовиків, розташовані до 1 км на захід від їх попередніх позицій поблизу н.п. Ставки і Горлівки — UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) November 8, 2018

Рассчитываем, что Центр предотвращения конфликтов подготовит своевременные и эффективные меры по реагированию ОБСЕ на ухудшение ситуации и рост напряжения в Черноморско-Азовском регионе, вызванные агрессивными действиями России против Украины", - добавил Прокопчук.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США осудили предстоящие "выборы" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".