США cделали заявление по предстоящим "выборам" на Донбассе

Посольство США в Киеве / УНИАН

США осудили предстоящие "выборы" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщило американское посольство в Украине в Twitter.

"Незаконные выборы и так называемые "республики" только способствуют продолжению этого неприемлемого конфликта", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что эти "выборы" не будут признаны на международном уровне.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Москвы очень важно, кто будет руководить "ДНР" и "ЛНР". На вопрос о признании итогов голосования он отвечать отказался, однако указал, что "выборы" якобы не противоречат Минским соглашениям.

Выборы "глав" и "депутатов народных советов" в "ДНР" и "ЛНР" запланированы на 11 ноября.