Савченко рассказала о боли Путина

18 ноября 2018, 08:33

Президенту РФ от санкций ни холоднее, ни голоднее не станет, полагает нардеп.

Надежда Савченко полагает, что среди мировых лидеров Владимир Путин не может найти ни друга, ни врага с таким же всесилием
Среди мировых лидеров Владимир Путин не может найти ни друга, ни врага с таким же всесилием, полагает Надежда Савченко / 24 Канал

Арестованная народный депутат Надежда Савченко считает, что боль президента Российской Федерации Владимира Путина заключается в невозможности найти среди мировых лидеров ни друга, ни врага с таким же всесилием, из-за этого он не может войти в историю величественно.

Главу РФ раздражают "моськи", которые больно не кусают, но паскудно лают, приводит слова политика "Гордон".

"Я почему-то думаю, боль Путина в другом — он не может среди мировых лидеров найти себе ни друга, ни врага, равного своему всесилию. И из-за этого не может войти в историю так величественно, как ему бы хотелось…", — отметила нардеп.

По ее мнению, российскому лидеру от санкций ни холоднее, ни голоднее не станет. "А его народ в холоде и голоде ему служить не перестанет, аж до его смерти. И он это знает. Россия — это не союз советских республик или европейских государств, и ее не расшатают до развала, как много кто надеется", — добавила Савченко.

Читайте также"Наркотик" Путина: эксперт рассказал о зависимости российского президентаПолитик полагает, что империю можно только разбить или завоевать, но не расшатать. "Разрушить империю изнутри может только революция, но и сама же революция вновь возродит империю", — подчеркнула она.

"Для России это природный цикл, который длится дольше, чем жизнь одного тирана. Путин хочет достичь пика этого цикла существования российской империи при жизни. И именно этим опасен его злой гений…", — считает нардеп.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу без права внесения залога. В тот же день политик объявила голодовку.

В начале апреля в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку.

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Россия империя Владимир Путин Надежда Савченко
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