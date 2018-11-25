Виагра Путина: эксперт рассказал, зачем Кремлю война в Азове

Атакованные Россией украинские корабли / РБК

Обострение в Азовском море призвано поднять рейтинг президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение выразил известный российский социолог и оппозиционер Игорь Эйдман.

"Война - виагра для старческого путинского рейтинга, который только поднимется, сразу норовит упасть.В последнее время рейтинг Путина быстро падает, а число считающих его виновным в проблемах России - растет", - отметил он.

По мнению эксперта, в Кремле полагают, что новая "кровавая ванна" решит проблему рейтинга.

Читайте такжеЧто атакой в Азовском море Путин показал Порошенко"Дряхлеющей власти нужна новая порция возбуждающих таблеток войны, омолаживающая кровавая ванна. Именно поэтому сегодня Кремль устроил опасную провокацию против украинских ВМФ в Керченском проливе, пытается организовать морскую блокаду украинских азовских портов и начинает новую военную авантюру против украинцев на этот раз на море",- добавил он.

Напомним, у берегов Крыма началось обострение конфликта с тремя кораблями ЧФ Украины, которые сегодня собирались перейти в Азовское море через Керченский пролив.

Главред собрал и систематизировал всю информацию о том, как развивался конфликт.