Нардеп назвал условие входа кораблей США в Азовское море

Корабли США смогут войти в Азовское море, если Украина расторгнет договор с РФ по Азову, сказал нардеп

Народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что корабли США смогут войти в Азовское море для поддержки Украины, если наша страна расторгнет договор с Российской Федерацией по Азову (подписан в 2003-м).

Расторжение соглашения по Азовскому мору необходимо для входа в акваторию Азова любого военного иностранного корабля, рассказал политик Обозревателю.

"Потому что, исходя из положений этого соглашения, без согласия России туда не может зайти корабль, а тем более — военный. А если он туда зайдет — это будет прямым объявлением войны России", — заявил собеседник.

Напомним, Россия останавливала украинские и иностранные корабли в Азовском море, а также в Керченском проливе. Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщал, что из-за действий РФ в Азовском море порты Украины понесли более миллиарда гривен убытков.

Европейский парламент принял резолюцию, в которой призывает к ужесточению санкций против России в связи со строительством Керченского моста и ситуацией в Азовском море. Позже в Кремле пригрозили Украине закрытием Азовского моря.

В конце ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его уже подписал.