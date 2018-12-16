Против Бурбака готовится грязная информационная компания - Народный фронт

Максим Бурбак

"112 канал", который формально принадлежит близкому соратнику Виктора Медведчука, а реально самому "куму Путина", сегодня запустил в эфир анонс программы про лидера парламентской фракции "Народный фронт" Максима Бурбака.

Об этом сообщает пресс-служба "Народного фронта".

"Содержание и стилистика самого анонса четко свидетельствуют о низкопробной информационной грязи. Ничего другого наша политическая сила от телеканала Путина-Медведчука не ожидала. На войне как на войне – враг стремится уничтожить патриотические украинские силы", - говорится в сообщении.

В "Народном фронте" подчеркнули, что их партия и фракция никогда не пойдет на компромиссы с теми, кто занимается пропагандистской подрывной работой против нашей страны.

"Мы неоднократно требовали отстранения Медведчука от участия в Трехсторонней контактной группе от Украины, прекращение его беспрепятственных перелетов в Москву под прикрытием освобождения украинских заложников, а на самом деле для получения очередных инструкций от Путина для реализации реваншистских планов в Украине", - заявили в партии.

В "Народном фронте" напомнили, что фракция систематически призывает Службу безопасности Украины расследовать деятельность Медведчука. Также партия поддержала решение Верховной Рады Украины относительно рассмотрения СНБО вопрос о введении санкций против телеканалов, которые действуют в интересах страны агрессора. Именно "Народный фронт" объявил бойкот каналам Путина-Медведчука.

"Вместе с тем, не может не вызывать возмущение то, что в украинской власти продолжают оставаться те, кто выдал "охранную грамоту" куму Путина. Некоторые депутаты от демократических сил, несмотря на публичные заявления, продолжают ходить на программы антиукраинских каналов за куском продажной публичности", - говорится в обращении.

Отмечается, что "Народный фронт" повторяет свое требование - проявить политическую волю и законным способом, с привлечением соответствующих государственных структур, защитить Украину от информационной агрессии на нашей территории.

"Народный фронт" обращается к лидерам патриотических сил с призывом открыто заявить о бойкоте информационных рупоров Кремля, призывает отреагировать СНБО и требует от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания рассмотреть нарушение стандартов журналистики каналами Медведчука и принять предусмотренные законом меры.