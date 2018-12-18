НФ инициирует создание ВСК по расследованию вмешательства России в выборы в Украине

Народный фронт / nfront.org.ua

"Народный фронт" инициирует создание Временной следственной комиссии парламента для расследования фактов вмешательства в избирательный, политический процесс и информационное пространство Украины Российской Федерацией и гражданами Украины, связанными с властями государства-агрессора, в частности Медведчуком.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента вместе с коллегами по фракции, передает пресс-служба НФ.

"Мы требуем создания комиссии. Я направил письма ко всем председателям фракций и жду ваши предложения относительно представителей в этой комиссии. Это будет показательно, кто тут за независимость Украины, а кто является сторонниками Путина и его прокремлевских сил", - отметил руководитель фракции.

Максим Бурбак напомнил, что "Народный фронт" неоднократно обращался в Службу безопасности Украины, Генеральную прокуратуру и другие правоохранительные органы, чтобы они расследовали деятельность Медведчука в Украине: "Никакой реакции нет. Никакого возбуждения уголовных дел, никаких расследований!".

"Он пользуется покровительством не только своего кума Путина в России, обидно, что и украинской власти", - добавил руководитель фракции НФ.

"Медведчук имеет отношение к контрабандному бизнесу нефтепродуктов в Украине. Это человек, который влияет на телеканалы "112 Украина" и News One, которые откровенно ретранслируют кремлевские темники, а прикрываются понятием свободы слова. Медведчук - это человек, который формирует прокремлевские политические партии в Украине, которые будут идти на выборы в следующем году, в парламент, и которые спокойно здесь сидят", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он добавил, что именно Медведчука Путин видит своим наместником в Украине.

"Медведчук - это человек, который отвечает не за освобождение заложников, а за захват заложников", - подчеркнул руководитель фракции.

Он добавил, что в США, в отличие от Украины, агентов Кремля привлекают к ответственности.

"В США скрытые агенты Кремля уже привлечены к уголовной ответственности и они отбывают тюремные сроки. А у нас открытый агент - кум Путина, свободно передвигается по территории Украины, занимается бизнесом в Украине, скупает СМИ и пытается участвовать в следующих выборах в Верховную Раду", - возмутился Максим Бурбак.

"Медведчук - лидер ползучего кремлевского переворота, который мы не можем допустить в нашем государстве. Из-за таких как Медведчук Россия будет пытаться подрывать украинское государство и вмешиваться в избирательный и политический процесс в Украине", - подчеркнул руководитель фракции "Народный фронт".

Бурбак подчеркнул, что до президентских выборов осталось 3 месяца, и парламент должен защитить их от вмешательства России.

"В реалиях, когда государственные органы не реагируют, мы, как депутаты, должны это сделать", - призвал Максим Бурбак.

Он также обратился к сторонникам Медведчука в зале парламента, которые утром уничтожили плакат, на котором содержалось требование "Народного фронта" привлечь Медведчука к уголовной ответственности.

"Вы можете срывать плакаты, можете рассказывать, что Медведчук проукраинский и за ним украинский выбор... Это кум Путина и представитель государства-агрессора и ВСК должна это расследовать", - подчеркнул руководитель фракции "Народный фронт".