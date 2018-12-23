Политика и выборы: генерал-разведчик назвал причины введения военного положения

В Украине введено военное положение / vedomosti-ua.com

За время с момента введения в Украине режима военного положения никаких изменений в обороноспособности страны не произошло, заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

По его мнению, основные позиции в этом плане должны были быть отработаны еще в момент начала боевых действий на Донбассе.

"Тогда ВСУ должны были быть приведены в боевую готовность, тогда должно было начаться формирование новых видов и родов вооруженных сил (сил специального назначения, быстрого реагирования, ракетных и противоракетных сил), тогда должно было начаться обеспечение армии новейшими видами вооружения - танками (теми же танками "Оплот"), БТРами, БМП, новыми системами противотанковой обороны "Скиф", "Корсар" и другими. То есть с момента начала боевых действий ВСУ следовало вывести на качественно новый уровень", - подчеркнул военный эксперт во время чата в Главреде.

Он считает, что за 30 дней военного положения не стоит надеяться на серьезные изменения, а в областях, где оно было введено, произошло ограничение прав и свобод граждан, а также были применены определенные ограничения для бизнеса.

"Также знаю наверняка, что посольство и Госдеп США разработали инструкцию для граждан Соединенных Штатов, которые отправляются в Украину, чтобы они были готовы к тому, что здесь могут быть взрывы и диверсии, и здесь могут арестовать и обыскать", - рассказал Маломуж.

В этой связи он отметил, что введение военного положения уже сыграло свою негативную роль.

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"Могу утверждать, что события и в Иловайске, и в Дебальцево, и в Мариуполе, и в донецком аэропорту были вескими основаниями для введения военного положения в Донецкой и Луганской областях. А события в Керченском проливе не были настолько угрожающим фактором, который мог бы служить причиной для введения военного положения. Просто надо было усилить безопасность и оборону Азовского и Черного морей, а также повысить уровень боеготовности тех сил, которые находятся на линии разграничения. Эти меры были бы достаточно", - считает генерал-разведчик.

По его мнению, власть, принимая такое решение, преследовала несколько иные цели - политические. А именно - это было связано с выборами, а также улучшением имиджа президента.

Он также обратил внимание на то, что Кремль активно использует факт введения военного положения в Украине в пропагандистских целях для нагнетания ситуации, подавая все так, будто Украина занимает агрессивную позицию.

"Все это, в первую очередь, направлено для внутреннего потребления в России - ей надо, чтобы именно так думали русские. Хотя почему Кремль забывает, что именно он был инициатором конфликта, именно он начал боевые действия и именно он захватил часть украинской территории", - указал эксперт.

Маломуж добавил, что ряд политиков США, Великобритании, Германии и Франции указывают на имеющийся в этой ситуации политический аспект.

"То есть они понимают, что Порошенко пытался ввести военное положение в том числе для того, чтобы перенести президентские выборы или вообще их отменить. И эти страны заняли четкую позицию: все, что касается безопасности - это наша зона ответственности, но ограничения политических прав и отмену выборов они считают нецелесообразным. Поэтому и нашли половинчатое решение - ввели военное положение в десяти областях, а выборы не перенесли", - резюмировал военный эксперт.

Напомним, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.