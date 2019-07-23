Украине нужен закон "о сосуществовании" с РФ - Вакарчук

Вакарчук предлагает прописать в документе, что можно, а что – нет / Reuters

Лидер партии Голос и музыкант Святослав Вакарчук всерьез озадачился проблемой двойных стандартов в Украине в контексте отношений со страной-агрессором.

Новоиспеченный политик считает, что отсутствие законодательства, которое бы четко регламентировало отношения Украины и РФ, провоцирует раскол в обществе, передает Укринформ. Как пример он привел ситуацию с украинскими музыкантами, которые ездят с гастролями в Россию.

"Государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а поэтому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, напротив, активно гастролируют в России", – сказал Вакарчук.

Музыкант и политик предлагает, чтобы Верховная Рада приняла "четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором". В документе должны быть прописаны все нюансы: что можно, а что – нет.

"И тогда этот вопрос был бы снят. Поскольку он всегда будет разделять общество, если это не ограничено законом", – уверен политик.

Стоит отметить, что Святослав Вакарчук не планирует прекращать гастролировать со своей группой Океан Эльзы не смотря на то, что его политсила Голос проходит в парламент.

Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду состоялись в минувшее воскресенье, 21 июля. После обработки 92,65% протоколов партия Голос преодолевает проходной барьер в парламент – за нее отдали свой голос 5,87% украинцев.