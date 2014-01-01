Янукович поздравил Украину с Новым годом: опубликовано видео

Президент Украины Виктор Янукович обратился к народу с традиционным новогодним поздравлением.

В своей речи глава государства рассказал о достижениях, которые были в 2013-м году и назвал его "непростым, а возможно, и самым сложным в истории независимой Украины".

"Но, по большому счету, 2013-й год стал для нас годом прогресса", - отметил он.

"Через майданы и национальные круглые столы, политические споры и откровенный диалог мы идем путем взаимопонимания и национальной консолидации", - заявил Янукович.

"Опираясь на национальные интересы, мы и дальше идем по пути построения европейской Украины", - подчеркнул он.

Президент особо подчеркнул международные успехи Украины и ее геополитическую миссию.

"Мы продолжаем работать над соглашением с Европейским союзом. Мы восстановили дружеские, братские отношения с Россией. И мы совершили настоящий прорыв в отношениях с Китаем", - отметил он.

"Мы обеспечиваем действенное равновесие между Западом и Востоком, не поступаясь своими национальными интересами", - заявил Янукович.

По его мнению, главными приоритетами в 2014 году будет обеспечение лучших социальных стандартов и развитие производства.

Янукович напомнил о том, что Украина является большой семьей, в которой, как известно, может случаться всякое и призвал "оставить в прошлом недоверие и конфликты, и идти дальше путем диалога и взаимопонимания".

Украинцам Президент пожелал "крепкого казацкого здоровья, удачи во всех добрых делах и начинаниях, настоящей любви и взаимоуважения, простого человеческого счастья".