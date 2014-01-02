В Польше надеются, что украинский Майдан вернет европейцам веру в ЕС

Акции украинцев за европейскую интеграцию могут вернуть веру в странах Западной Европы в важность этого проекта.

Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает УНИАН.

По словам министра, акции протеста украинцев станут вдохновением в первую очередь для западноевропейских государств, которого, по его словам, хватает полякам.

"Имею надежду, что это является зеркалом для западноевропейских членов европейской семьи, которые увидят, насколько важным является проект Евросоюза и благодаря украинцам вернут веру в проект, который для Европы и особенно Польши является чрезвычайно важным", - сказал он.

На сегодняшний день нельзя говорить об окончательном принятии решения, которое сделает невозможной евроинтеграцию Украины. "Еще многое может произойти", - заметил министр.

Глава польского МИД также сказал, что Евросоюз "очень сильно" переоценил привлекательность своего предложения для Украины, недооценив важность Украинского государства для Российской Федерации.

"Я согласен с оценкой, что в Евросоюзе очень сильно переоценили привлекательность своего предложения и не оценили фактор, который для нас является очевидным, а именно - насколько первоочередным вопросом для России является Украина и какие огромные средства готова вложить российская власть... в то, чтобы Украина укрепляла с ней свои отношения", - отметил он.

Напомним, 21 ноября 2013 года правительство своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС.

29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, что вызвало акции протеста по всей стране, которые продолжаются уже 43-й день.

20 декабря президент Совета ЕС Герман Ван Ромпей заявил, что Евросоюз по прежнему готов подписать Соглашение об ассоциации с Украиной.