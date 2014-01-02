Фарион пригрозила противникам "Свободы" бандеризацией Украины

Нардеп от ВО "Свобода" Ирина Фарион после факельного марша в честь 105-летия рождения Степана Бандеры заявила, что никто не сможет остановить бандеризацию Украины.

Об этом она написала в своем блоге на "Украинской правде".

"Скажу этим "многопишущим слабым духом" (Иван Франко) по своим фейсбукам: вы не остановите наших планов бандеризации Украины. И триумфальное шествие по всей Украине это ярко подтвердило. Понимаю ваш страх. Рекомендую работать над своим внутренним миром", - посоветовала Фарион.

"Мы - неудержимы. Особенно благодарна нашим братьям и сестрам из Днепропетровска и Донецка за их уважение памяти выдающегося Вождя. А "многопишущим слабым духом" напомню, что факельное шествие имеет свой ​​источник в Средневековье, когда с факелами в руках боролись с чумой и прочей нечистью. Так, может, и вам чем-то факелы помогут. Но разве вы можете удержать огонь в своих слабых руках? Ведь огни несут те, воспламенен изнутри", - резюмировала свободовка.

Ранее "Главред" сообщал, что во вчерашнем марше в честь Бандеры в Киеве приняли участие около 10 тыс. сторонников "Свободы". Больше фото смотрите здесь.