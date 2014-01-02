Подробности скандала на факельном марше в честь Бандеры: хулиганам грозит 7 лет тюрьмы

После инцидента, когда в отель "Премьер Палас" бросили дымовую шашку (видео), киевская милиция открыла уголовное производство по факту хулиганства во время факельного шествия в честь 105-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры 1 января.

Об этом со ссылкой на пресс-службу киевского главка МВД сообщает УНИАН.

Как выяснилось, около 19.00 на бульваре Шевченко в Киеве неизвестный человек из числа участников факельного шествия бросил в помещение гостиницы предмет, похожий на дымовую шашку. Правоохранители осмотрели места происшествия и опросили свидетелей.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР расследований по статье 296 УК Украины – "Хулиганство". Ведется досудебное расследование. Санкции этой статьи предусматривают наказание до 7-ми лет лишения свободы.

В то же время в ВО "Свобода" заявили, что инцидент возле гостиницы расценивают как провокацию.

"О спланированности и срежисированном характере провокации свидетельствует хотя бы тот факт, что учетная запись (так называемый "аккаунт"), на которой было выложено смонтированное видео, была создана накануне, а выложенное видео активно распиарили провластные "боты", - подчеркнули в "Свободе".

Также сообщается об исключении из рядов партии двух человек, "которые были втянуты в инцидент и которые поддались на провокацию".

Ранее "Главред" сообщал, что в факельном марше, посвященном 105-летию рождения Бандеры приняли участие 10 тыс. человек.