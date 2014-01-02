Астролог рассказала, откуда Украине ждать неприятностей в этом году

В 2014 году Украине стоит сосредоточиться на внутриполитических делах, тогда как внешнеполитические соглашения грозят стране большими неприятностями.

Такой прогноз на чате в "Главреде" сделала астролог Елена Калантарова.

"В грядущем году (чат проходил в последние дни 2013-го - ред.) для страны все внешние партнерские отношения и соглашения – источник больших неприятностей. Поэтому страна должна посвятить год самостоятельному и независимому государственно-политическому строительству. Основной акцент нужно делать на работу над ошибками – в частности, вернуться к налоговым и пенсионным реформам, к реформе образования, земельной и конституционной реформам. Рутинной работы предстоит много", - отметила она.

Также, по мнению Калантаровой, власти в этом году придется делать важный выбор.

"Власть президента будет находиться под пристальным вниманием общественности. Также стоит интенсивно поработать над национальной идеей и разворачивать национально-патриотические программы, пока еще есть возможность государственной инициативы в этой области. В конце-концов, власть встанет перед выбором – либо принять на себя роль скромных государственных чиновников, нанятых на службу народом, либо стать в оппозицию к собственному народу", - добавила астролог.

Напомним, на чате в "Главреде" она также рассказала о будущем Юлии Тимошенко и дала прогноз насчет того, что будет с протестами на Майдане. Больше читайте здесь.