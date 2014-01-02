За "охоту" на активистов Автомайдан пригрозил пикетом киевского ГАИ

В пятницу, 3 января, участники Евромайдана будут пикетировать здание киевского ГАИ, расположенного на ул. Богдана Хмельницкого, 54.

Об этом в эфире Громадського ТВ рассказал нардеп от "Батькивщины" Андрей Парубий, сообщает "Украинская правда".

"Завтра в 13:30 мы отправимся к их помещению, чтобы сказать, что их действия незаконные", - сказал Парубий.

Между тем "Батькивщина" напомнила, что на протяжении последних дней сотрудники ГАИ в массовом порядке вызывают на собеседования активистов, которые 29 декабря ездили в Межгорье к резиденции Президента Виктора Януковича.

"Мы считаем, что такие действия сотрудников милиции является прямым давлением на Майдан, попыткой запугать людей, которые не боятся высказать свою гражданскую позицию", - говорится в заявлении.

Ранее "Главред" сообщал, что после того как несколько тысяч сторонников евроинтеграции 29 декабря устроили акцию Автомайдан в Межигорье, где находится загородная резиденция Януковича, гаишники начали вызывать на собеседования активистов Автомайдана.

Такие вызовы продолжаются уже несколько дней. Сотрудники ГАИ приходят к людям домой, спрашивают о владельцах транспортных средств и приглашают на собеседования