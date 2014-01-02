Оппозиционер рассказал о диверсиях в штабе Евромайдана

Нардеп от "Батькивщины", комендант Евромайдана Андрей Парубий рассказал, что несколько дней назад в лифте Дома профсоюзов, где расположен штаб национального сопротивления, неизвестные пытались устроить диверсию.

Об этом он сказал в эфире Громадського ТВ, сообщает "Украинская правда".

"Несколько дней назад была ситуация с лифтом, когда в шахте был вставлен механизм, который мог привести к тому, что лифт мог оборваться", - сказал он.

"Там в лифтовой шахте был заложен такой клин, которые при запуске механизма должен был вывести за рамки круга трос, который идет по кругу, и тогда лифт мог упасть", - рассказал нардеп.

Отвечая на уточняющий вопрос, диверсия ли это, Парубий ответил: "Однозначно".

"Каждые приблизительно два дня у нас происходят подобные вещи… почти ежедневно происходят непрямые атаки "Беркута", происходят провокации изнутри, которые приходится постоянно локализировать… но больше 40 дней нам удается удерживать на Майдане порядок", - сказал он.

Ранее "Главред" сообщал, что вечером 1 января неизвестные хотели поджечь техническое помещение в Доме профсоюзов, также были опубликованы фото с места происшествия.

Фото: Facebook Алексея Воронцова