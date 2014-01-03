Власенко убежден: приговор ему по делу Окунской уже написан

После того как Печерский райсуд Киева перенес рассмотрение уголовного дела по обвинению Сергея Власенко в избиении его бывшей жены Наталии Окунской на 10 января, защитник экс-премьера Юлии Тимошенко заявил, что приговор уже написан.

Об этом сообщает УНИАН.

"Приговор уже готов. Приговор осталось только огласить, но они (власти – Ред.) хотят тотально контролировать этот приговор, чтобы, не дай Бог, тот судья, который должен был бы слушать дело, не сорвался, и, видя, что в материалах дела ничего нет, случайно не вынес законное решение", - сказал Власенко.

Он также заявил, что трое судей, которые будут рассматривать его дело, "подконтрольны Администрации Президента, и потому суд будет слушать дело в худших традициях дел Тимошенко, дел Луценко. Я нахожусь здесь лишь потому, что я являюсь защитником Тимошенко".

"Мое дело не имеет ничего общего с криминалом. Я нахожусь здесь лишь потому, что я являюсь защитником Тимошенко, и все - других причин нет", - отметил Власенко.

В свою очередь представитель гособвинения Дмитрий Борзых заявил, что "данное уголовное производство не имеет никакого отношения к политике". "Это уголовное производство о нанесении телесных повреждений мужем своей жене", - подчеркнул прокурор.

А наличие же трех судей, которые будут рассматривать дело Власенко, Борзых объяснил особым статусом защитника, который, как бывший нардеп, относится к первой категории госслужащих.

Ранее "Главред" сообщал, что первый замлидера партии " Батькивщина" Александр Турчинов заявил, что власть планирует арестовать Власенко, чтобы лишить Тимошенко защиты. Он напомнил, что Окунская только через пять лет подала против него иск, обвинив своего бывшего мужа в избиении.

Также напомним, что суд отпустил Власенко под залог в 22 тыс. 940 гривен и разрешил ездить в Харьков к Тимошенко.